FCSB încheie sezonul regulat pe locul 7, după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe Dinamo în deplasare în etapa #29 și a ajuns la trei lungimi în fața campioanei en-titre.

Cum piteștenii au câștigat atât în tur, cât și în retur împotriva lui FCSB, la egalitate de puncte între cele două, tot FC Argeș va prinde play-off-ul Superligii României, în baza meciurilor directe.

Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul

La două zile după ce a ratat play-off-ul, FCSB a anunțat pe rețelele social media că a pus la vânzare biletele pentru partida cu ”U” Cluj din ultima rundă a sezonului regulat. Confruntarea va avea loc sâmbătă, 7 martie, de la ora 20:00, pe Arena Națională.

FCSB - ”U” Cluj va putea fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

”FCSB a pus în vânzare online biletele pentru partida cu FC Universitatea Cluj, contând pentru etapa 30 a Superligii, care se va disputa sâmbătă, 7 martie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 30 LEI

TRIBUNA 2 - 50 LEI

VIP 3 - 100 LEI

VIP 2 - 150 LEI

VIP 1 - 200 LEI

Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 3 martie, ora 11:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB.