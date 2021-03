Andrei Vlad nu asteapta cadouri de la Ungaria! "Trebuie sa castigam!" Ce spune de EROUL nationalei mari, Florin Nita

Titular al FCSB-ului si al nationalei U21 a Romaniei, Andrei Vlad a vorbit inaintea partidei decisive cu Germania U21.

Tinerii tricolori intra in ultimul meci din grupe cu 4 puncte si spera sa-i bata pe nemti pentru a nu depinde de meciul pe care Ungaria U21 il va disputa cu Olanda U21, mai ales in conditiile in care cele doua nationale vecine se afla in mijlocul unui scandal.

Portarul titular al echipei, Andrei Vlad, e de parere ca daca vor juca ce trebuie si vor fi concentrati, romanii pot obtine rezultatul care sa le aduca calificarea.

"Ne-am gandit la aceasta chestie si suntem siguri ca vom avea un meci foarte greu. Il asteptam cu mare nerabdare si sper sa ne bucuram la final. Da, sunt fericit ca am facut un meci bun. Sper sa fac maine un meci foarte bun si sa castigam. Nu conteaza ce este pe hartie, ci ce facem noi pe teren.

Sunt fericit ca joc si asta ma motiveaza sa fac jocuri din ce in ce mai bune. Da, pe Florin Nita il cunosc de cand am fost colegi la Steaua. Am invatat cateva lucruri de la el. Da, sunt intr-un moment bun al carierei, deocamdata ma gandesc sa continui pe aceeasi panta si sa progresez din ce in ce mai mult.

Ma gandesc doar la meciul nostru, nu am nicio asteptare de la meciul Ungariei. Nu cred ca este un secret, incerc sa ma pregatesc cat mai bine la antrenament si cand intru in meci sa dau tot ce am mai bun. Nu, in viata trebuie sa o luam pas cu pas. Sunt foarte fericit ca sunt la tineret si ma bucur ca am reusit aceste rezultate, dar daca nu reusim maine sa castigam, munca asta se cam anuleaza", a spus Andrei Vlad la conferinta de presa de dinaintea partidei decisive cu Germania U21.

Romania U21 joaca impotriva reprezentativei de tineret a Germaniei marti, de la ora 19:00, intr-o partida care va fi transmisa LIVE pe TVR 1 si www.sport.ro.