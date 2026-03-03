FCSB a învins-o cu 4-2 pe UTA Arad, dar victoria nu le-a mai fost de niciun folos roș-albaștrilor, pentru că FC Argeș a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0 și și-a asigurat prezența în play-off-ul competiției.

Bănel Nicoliță a comentat planul pus la punct de Gigi Becali

La scurt timp după ce s-a stabilit felul în care va arăta play-off-ul din acest sezon, Gigi Becali a anunțat că va lua măsuri astfel încât astfel de situații să nu mai apară și în următoarele sezoane.

În exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Bănel Nicoliță, fostul jucător al roș-albaștrilor, a comentat strategia pe care o pune la punct Gigi Becali pentru următorul sezon. Finanțatorul de la FCSB a vorbit despre înființarea unui birou de scouting, dar și despre cooptarea în acest proiect a unor nume importante precum Mirel Rădoi sau Adrian Ilie.

Gigi Becali îl vrea pe Mirel Rădoi în funcția de ”manager general”, astfel încât fostul selecționer al echipei naționale să fie supervizor peste banca tehnică a roș-albaștrilor. În același timp, patronul roș-albaștrilor a transmis că vrea să îl aducă în cadrul clubului și pe Adrian Ilie, care să contribuie pe partea de scouting.

Dacă Mirel Rădoi nu i-a răspuns încă la telefon, Gigi Becali a discutat deja cu Adrian Ilie.

Bănel Nicoliță a comentat planul lui Gigi Becali și a mărturisit că, în opinia sa, Mirel Rădoi nu va da curs ofertei primite din partea finanțatorului de la FCSB, chiar dacă a recunoscut, așa cum a făcut-o și în cazul lui Adrian Ilie, că cei doi ar aduce un plus uriaș la gruparea roș-albastră.

”Nu știu dacă vine Mirel, m-aș bucura, dar nu cred că va veni având în vedere cum a plecat. M-aș bucura să facă lucrul ăsta și sunt sigur că ar fi un plus pentru club. Toți suntem triști, toți știm că am ratat o șansă mare. Eu ca suporter voi fi alături de echipă, știu că au făcut tot ce a depins de ei. Nu cred că trebuie să criticăm pe cineva anume. Domnul MM a făcut lucruri foarte bune, a adus jucători pe care i-a considerat cei mai buni. (…)

Adrian Ilie a mai fost la FCSB, sincer ar fi un plus foarte mare pentru club. Adrian cunoaște foarte mulți jucători, poate aduce jucători foarte buni din campionate puternice, mai ales din Spania. Dacă ar veni, ar fi minunat pentru club”, a spus Bănel Nicoliță la PRO TV și Sport.ro.

Gigi Becali: ”Am vorbit deja cu Adrian Ilie!”

Finanțatorul de la FCSB a dezvăluit însă că a făcut deja primele demersuri pentru a pune la punct ”departamentul de scouting” despre care vorbea încă după meciul cu UTA Arad. Gigi Becali a mărturisit că a discutat deja despre acest aspect cu Adrian Ilie, care ar fi gata să se alăture proiectului, dar și cu alte trei persoane pregătite să răspundă afirmativ.

”În primul rând, nu pot pleca jucători pentru că nu sunt transferuri. În al doilea rând, deja am legătura, cu Adrian Ilie am vorbit, cu încă vreo doi-trei, am vorbit deja. Acum vorbesc, asta pun la punct

Nu mi-a răspuns Mirel. Trebuie să vorbesc cu el ca să văd ce pot să vorbesc despre el, că e foarte delicat Mirel, nu poți să vorbești despre el dacă nu dă el voie”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.