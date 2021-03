Ciobanu, omul executiei MAGICE cu Olanda: "Hagi a stat foarte mult cu mine sa ma invete, cu Mutu mai fac pariuri" :)

Ciobanu a marcat un gol fantastic, din lovitura libera, in prima repriza a meciului cu Olanda de la Euro U21.

Mijlocasul a tinut sa le multumeasca lui Hagi si Mutu, antrenorii de la care a 'furat' executiile.

Ciobanu crede ca rezultatul din partida cu Olanda e unul corect, desi Romania a avut ocaziile mai clare.

"Ne continuam visul la Campionatul European. Cred ca rezultatul e corect. Ei au fost cu posesia, noi cu ocaziile. Am avut vreo 3 sanse destul de mari. Ma bucur ca-i am profesiori pe Hagi si Mutu la executiile din lovituri libere. Domnul Hagi a stat foarte mult cu mine dupa antrenamente la Viitorul, sunt onorat ca am fost antrenat de amandoi. Dupa fiecare antrenament ne lasa sa batem lovituri libere, se mai baga si el, mai facem pariuri", a spus Ciobanu la conferinta de presa de dupa jocul de la Budapesta.



Golul marcat de Ciobanu cu Olanda: