"Umbla cu dictionarul romano-italian de la 12 ani, radeam toti de el. Mutu ne zicea ca o sa ajunga cel mai bun jucator!" Dezvaluiri de senzatie ale lui Dani Coman

Coleg cu Mutu inca de la echipele de pusti ale lui FC Arges, Dani Coman dezvaluie ce discutie a avut cu Mutu dupa ce selectionerul de la U21 a luat decizia de a intra in antrenorat.

Mutu e convins ca poate avea succes si pe banca, la fel cum se intampla in perioada in care juca. Coman povesteste o intamplare din copilarie legata de Mutu. 'Briliantul' avea si atunci incredere maxima in calitatile lui. A inceput sa studieze italiana de la 12 ani, sigur ca va ajunge sa joace in Serie A.

"Il cunosc pe Mutu de la 8 ani. Pe la 12-13 ani, il vedeam cu dictionarul romano-italian in mana. Il intrebam: "Ce faci tu cu dictionarul romano-italian?" O sa ajung sa joc in Italia, o sa vedeti toti. Va dati seama ce misto faceam de el. Asa cum a zis atunci ca va ajunge sa joace in Italia, asa mi-a zis acum 2-3 ani ca va ajunge cel mai bun antrenor. N-am crezut niciodata ca o sa se faca antrenor. Ia lucruri de la toti cei cu care a lucrat.

Uite, si de la Razvan Lucescu [prezent si el in emisiune], modul cum vorbeste cu jucatorii, isi amintea cu placere de sedintele dinainte de meciuri", a spus Coman la Digisport.

Razvan Lucescu, antrenor al lui Mutu atat la nationala, cat si la Petrolul, a completat:

"Nu m-as fi gandit ca va porni pe drumul acesta. Are un nume mare, da! Usile se deschid mult mai usor pentru jucatorii mari, uita-te la Xabi Alonso, la Pirlo. N-am crezut ca se va apuca de antrenorat. Sa dea Dumnezeu sa aiba succes. Nu am vorbit despre asta cu el, nici n-are de ce sa ma sune.

El, la personalitatea lui, la felul lui de-a fi, n-are nevoie de sfaturi. Se duce direct, se loveste acolo si iese ceva. Trece peste acel ceva si iese de acolo. Datorita acestui caracter a ajuns la nivelul la care a ajuns. Noi, daca suferim la ceva, suferim la lipsa de mentalitate, nu avem tarie de caracter, curaj. Iar el le-a avut din plin".