Echipa antrenată de Cristi Chivu a fost eliminată din cea mai importantă competiție europeană, după ce a pierdut ambele manșe cu Bodo/Glimt (1-3 în tur și 1-2 în retur).

Cristi Chivu va semna contractul cu Inter în următoarele săptămâni

În ciuda dezamăgirii suferite în Champions League, Inter are șanse mari să câștige Scudetto. Nerazzurrii sunt lideri în Serie A, cu 67 de puncte, la zece lungimi în fața rivalei din oraș, AC Milan.

De altfel, antrenorul român speră să facă eventul cu Inter, pentru că are mari speranțe și în Coppa Italia. Marți seară, nerazzurrii se vor duela cu Como în semifinalele competiției.

Recent, s-a zvonit că șefii de la Inter și-ar dori să îl înlocuiască pe Cristi Chivu cu Diego Simeone, însă Giuseppe Marotta a negat zvonurile apărute și a transmis că tehnicianul român se bucură în continuare de încrederea celor din club.

Mai mult, se pare că i se pregătește prelungirea contractului lui Cristi Chivu. Conform TuttoSport, Chivu va semna un contract valabil pe mai multe sezoane în următoarele săptămâni. Actuala înțelegere a lui Cristi Chivu va expira în 2027, însă Marotta vrea ca antrenorul român să își lege destinul de echipa de pe Giuseppe Meazza până în 2029.