EXCLUSIV | Mutu, criticat pentru o decizie luata la Euro 2021: "A facut un lucru deplasat, o nedreptate!"

Un patron din Liga 1 crede ca Adrian Mutu, selectionerul nationalei U21, a fost nedrept cu un fotbalist din lotul convocat pentru Euro 2021.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, l-a criticat pe Adrian Mutu pentru ca nu l-a folosit nicio secunda la Euro 2021 pe Andrei Chindris. Fundasul central fusese om de baza in preliminarii, dar nu a fost folosit deloc la turneul final, desi nu a avut probleme de sanatate. Chindris nu mai este eligibil sa participe la nicio competitie de tineret si turneul final din Ungaria era ultima sa sansa sa prinda meciuri pentru reprezentativa U21.

"M-a intrebat multa lume de Chindris, de ce nu a jucat deloc la Europeanul de tineret. Toti credeau ca a fost accidentat si a fost luat de mila in Ungaria. Nu a fost lovit, el a fost foarte bine din punct de vedere fizic si medical. El nu a fost lovit el, dar poate a primit antrenorul principal vreo lovitura... Chindris a jucat sapte meciuri in preliminarii, a dus greul calificarii, era singurul jucator care a jucat meci de meci in Liga 1. Ce s-a intamplat in Ungaria a fost un lucru deplasat. Dar e treaba lui Mutu... Inteleg ca Ghita a fost accidentat, Pascanu a jucat si el si merita sa fie titular. Dar Ciobotariu a fost titular intr-o singura partida in preliminarii. Nu doar ca a abia a prins lotul in preliminarii, dar nu joaca nici la echipa de club meci de meci. Asta e treaba lui Mutu, el face echipa, dar raman cu impresia ca s-a intamplat o nedreptate.

S-a spus ca la nationala U21 sunt jucatori multi de la FCSB si de la Viitorul. Dar FC Botosani a ajutat tineretul cu cinci fotbalisti, Chindris, Morutan, Harut, Cimpanu si Oaida. Sunt jucatori care au facut pasul spre fotbalul de seniori la noi, au beneficiat de increderea pe care am avut-o in ei. Am fost unul dintre putinele cluburi care au acceptat Regula U21 fara nicio rezerva si fara proteste, chiar am spus ca era nevoie de o asemenea decizie pentru a face mai usoara trecerea de la juniori. Avem jucatori tineri in continuare in lot, pe unii vrem sa ii repunem pe picioare, cum sunt Racovitan sau Tarcoveanu, doi jucatori foarte buni pentru nivelul nostru. Speram sa ii facem si mai buni, sa ajunga si mai departe. Ii mai avem pe Florescu, Moescu, Caia...", a declarat Iftime pentru Sport.ro.

CUM ADUCE FC BOTOSANI JUCATORI BUNI PE CARE II VINDE IN PROFIT

Afaceristul botosanean a vorbit si despre modul in care clubul sau reuseste sa aduca jucatori cu potential, generand profit din transferuri. In ultimii ani, printre jucatorii transferati in profit de botosaneni s-au aflat Michael Ngadeu (Slavia Praga), Hervin Ongenda (Chievo), Marko Dugandzic (FC Soci), Quenten Martinus (Yokohama), Gonzalo Cabrera (Al Faisaly), Istvan Fulop (Diosgyor), Lorand Fulop (Puskas Akademia), Radoslav Dimitrov, George Cimpanu, Reagy Ofosu (CSU Craiova), Catalin Golofca, Aristidis Soiledis, Olimpiu Morutan, Mihai Roman, Razvan Oaida, Denis Harut (FCSB), Mihai Bordeianu, Andrei Burca, Razvan Andronic si Catalin Golofca (CFR Cluj).

"Avem talente in zona, dar trebuie sa le cauti bine. Noi avem tot felul de scouteri, care ne propun jucatori. Nu e usor sa gasesti fotbalisti tineri buni si sa le anticipezi si potentialul. Noi avem aceasta politica de a creste copii, de a-i forma si a-i lansa in fotbalul din Liga 1. Anul acesta a fost mai complicat, pentru ca nu am mai avut nici Liga a 3-a, nici competitiile de juniori, competitiile au fost blocate. Ne-a dat un pic peste cap, pentru ca nu am putut sa ii vedem prea mult la joc si nici la antrenament nu poti sa chemi cate 10-20, ca sa ii vada antrenorul pe viu.

In privinta jucatorilor straini, suntem laudati ca am adus jucatori buni si i-am vandut. Dar e munca multa in spatele transferurilor. Impresarii ii propun, iar antrenorul ii vede si are ultimul cuvant. Marius Croitoru incearca sa ii 'citeasca' inainte de a semna contractele. Nu e nimic special, nu avem vreo retea de scouting elaborata. Avem cativa impresari foarte buni, care au capatat incredere ca ne pot aduce jucatori valorosi si noi ii putem duce la un nivel superior sau ii putem readuce in forma. Ei ii propun, iar Croitoru si staff-ul lui sportiv ii verifica cum pot mai bine, prin statistici avute la indemana, parametri fizici, imagini video, parerile celor care au lucrat cu fotbalistii, in cele din urma probe de joc, daca e nevoie. Greul incepe abia cand semneaza", a precizat acesta.