EXCLUSIV | "Maghiarilor le lipsesc doi fotbalisti importanti! La ora actuala suntem peste ei!" Veste excelenta pentru Mutu inaintea Campionatului European U21

Nationala U21 va debuta miercuri la Campionatul European impotriva Tarilor de Jos.

Din grupa echipei antrenate de Adrian Mutu mai fac parte Germania si Ungaria, care este tara organizatoare a turneului, alaturi de Slovacia.

Vasile Miriuta are si cetatenie maghiara si a jucat multi ani in Ungaria si chiar pentru natioanala tarii vecine, astfel incat este un bun cunoscator al fotbalului de acolo. El a vorbit la PRO X despre sansele echipei lui Mutu la EURO si i-a dat selectionerului o veste buna.

"Primul meci cu Olanda e cel mai greu, pentru ca mereu e mai greu primul meci, dar parerea mea este ca avem un antrenor foarte bun, pe Adi Mutu, si niste jucatori foarte buni.

Din ce stiu maghiarilor le lipsesc doi fotbalisti importanti. Au jucatori destul de buni, dar parerea mea e ca la ora actuala suntem peste ei. Am vazut si echipa lor jucand si am vazut-o si pe a noastra si cunoscand jucatorii nostri care joaca in Liga 1 si in afara, cred ca suntem peste ei. Putem bate orice echipa", a spus Miriuta la Ora Exacta in Sport.

Echipa nationala de tineret debuteaza la Euro U21 pe 24 martie cu reprezentativa Tarilor de Jos. Nationala U21 va infrunta apoi Ungaria, pe 27 martie, si Germania, pe 30 martie. Partidele vor fi transmise in direct pe TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.