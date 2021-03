ZIUA BRILIANTULUI: incepe EURO U21! Mutu, MECI SOC: Romania - Olanda LIVE pe Sport.ro de la 22:00! Cum arata echipa de start a Romaniei

Mutu incepe cea mai importanta aventura a vietii lui de antrenor in aceasta seara, la Budapesta!

Romania U21 debuteaza la Euro impotriva Olandei. Mutu a gandit primul 11, dar mai are un singur semn de intrebare in privinta echipei care va incepe jocul. Va alege astazi al doilea stoper dintre Dragusin si Chindris. In rest, echipa e clara: Vlad e titular in poarta, Harut pe dreapta si Boboc pe stanga, in timp ce Alex Pascanu e batut in cuie in centrul defensivei. La mijloc, Mutu ii va folosi pe Olaru, Marin si Ciobanu in spatele unei linii ofensive in care Morutan si Matan il vor sustine de pe benzi pe Ganea.

Romania: Vlad - Harut, Pascanu, Dragusin (sau Chindris), Boboc - Olaru, Marin, Ciobanu - Morutan, Ganea, Matan

Programul Romaniei la Euro:

azi: Romania - Olanda, 22:00

sambata: Romania - Ungaria, 19:00

marti: Germania - Romania, 19:00