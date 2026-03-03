OFICIAL E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga

CS Dinamo a anunțat marți seară despărțirea de Florin Bratu. 

Într-un comunicat oficial în care au vorbit despre performanțele obținute de Bratu la cârma ”Câinilor” din Liga 2, CS Dinamo a confirmat despărțirea de antrenor și revenirea acestuia pe banca unui club din Superliga României.

După ce și-a reziliat contractul cu CS Dinamo, Florin Bratu va semna cu Metaloglobus, ”lanterna roșie” din Superliga României.

Mulțumim, Florin Bratu!

E momentul să oprim timpul pentru a ne exprima recunoștința față de Florin Bratu.

Licențiat Pro, Florin Bratu a transformat fiecare zi a proiectului de fotbal, din 2023 încoace, într-un obiectiv de performanță.

Dincolo de promovarea în Liga 2, de calificarea în grupele Cupei României, Florin Bratu a reușit să pună Academia CS Dinamo pe harta fotbalului românesc.

Drumurile noastre se despart astăzi pentru că Florin Bratu și-a dorit să revină în Superligă.

Respectul și admirația noastră pentru profesionalismul lui Florin Bratu nu pot fi exprimate în comunicate oficiale.

Povestea fotbalului merge mai departe cu aceleași valori cu care Dinamo a format zeci de generații de campioni: onoare, responsabilitate, performanță”, se arată în comunicatul emis de CS Dinamo.

  • În cariera sa de antrenor, Florin Bratu le-a mai pregătit pe CS Tunari, Dinamo, Aerostar, AFC Turris, Concordia Chiajna și Karmiotissa, dar a fost și selecționerul naționalei de tineret.
