A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?!

În timp ce ambasada americană din Riad, Arabia Saudită, a fost ţinta unor atacuri cu drone iraniene, avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit ţara din Orientul Mijlociu în miezul nopţii, fără să se ştie dacă atacantul echipei Al-Nassr se afla la bord.

Pe site-ul Flightradar24, internauţii au văzut avionul Bombardier Global Express al starului portughez părăsind capitala saudită fără să ştie cine se afla de fapt la bord. Avionul s-a îndreptat spre Madrid pentru un zbor de aproximativ şapte ore, unde a aterizat marţi, în jurul prânzului.

Deşi nu există încă nicio confirmare că Cristiano Ronaldo se afla la bordul avionului său privat, internaţionalul portughez nu avea meci, deoarece sfertul de finală al Ligii Campionilor Asiatice, care urma să opună Al Wasl şi Al-Nassr, de miercuri, a fost amânat mai ales din motive de securitate.

Situaţia actuală din Orientul Mijlociu a determinat Confederaţia Asiatică de Fotbal să nu îşi asume niciun risc. Meciul tur trebuia să se joace pe stadionul Zabeel din Dubai.

În vârstă de 41 de ani, el locuieşte în Riad împreună cu partenera sa, Georgina Rodriguez, şi cei cinci copii ai săi, scrie News.ro.