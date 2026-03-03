Rapid o va întâlni în ultima etapă a sezonului regulat pe Universitatea Craiova în Giulești, duminică, de la ora 20:00. VEZI AICI mesajul cu venin publicat de giuleșteni.

Cu 16 victorii, șapte remize și șase eșecuri, echipa pregătită de Costel Gâlcă a bifat 55 de puncte în 29 de runde.

Ce lovitură! A semnat cu Rapid cu o zi înainte de finalul sezonului regulat

Rapid a anunțat marți după-amiază că Andrei Borza (20 de ani) a semnat prelungirea contractului cu giuleștenii. Fundașul lateral va fi jucătorul echipei din Grant până în 2028 acum.

Cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Borza a consemnat în actuala stagiune 18 apariții în sezonul regulat (două goluri și trei pase decisive ) și un meci în Cupa României.