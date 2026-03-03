OFICIAL Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat

Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Giuleștenii încheie sezonul regulat pe loc secund în clasamentul Superligii României.

TAGS:
Andrei BorzaSuperligaRapid
Din articol

Rapid o va întâlni în ultima etapă a sezonului regulat pe Universitatea Craiova în Giulești, duminică, de la ora 20:00. VEZI AICI mesajul cu venin publicat de giuleșteni.

Cu 16 victorii, șapte remize și șase eșecuri, echipa pregătită de Costel Gâlcă a bifat 55 de puncte în 29 de runde.

Ce lovitură! A semnat cu Rapid cu o zi înainte de finalul sezonului regulat

Rapid a anunțat marți după-amiază că Andrei Borza (20 de ani) a semnat prelungirea contractului cu giuleștenii. Fundașul lateral va fi jucătorul echipei din Grant până în 2028 acum.

Cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Borza a consemnat în actuala stagiune 18 apariții în sezonul regulat (două goluri și trei pase decisive ) și un meci în Cupa României.

Cifrele lui Borza

Andrei Borza a mers în Giulești în vara lui 2023, după ce rapidiștii le-au plătit celor de la Farul Constanța 800.000 de euro pentru serviciile fundașului stânga, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe jucător la 1 milion.

  • Acum, cota sa a crescut considerabil, ajungând la 2,5 milioane

De când este legitimat la Rapid, Borza are 88 de meciuri în picioare pentru gruparea din Grant. Trei goluri și, pe deasupra, opt pase decisive și-a trecut în cont fotbalistul în aproximativ 7000 de minute bifate în echipamentul alb-vișiniu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
ULTIMELE STIRI
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
Dublul campion al Suediei semnează în Superliga! Anunțul venit după victoria FCSB-ului
Dublul campion al Suediei semnează în Superliga! Anunțul venit după victoria FCSB-ului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”



Recomandarile redactiei
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
Neașteptat! Cristi Chivu o va surprinde pe Como: premieră la Inter
Neașteptat! Cristi Chivu o va surprinde pe Como: premieră la Inter
Alte subiecte de interes
MM Stoica știe ce a declanșat declinul Rapidului în sezonul recent încheiat: "De acolo a pornit tot"
MM Stoica știe ce a declanșat declinul Rapidului în sezonul recent încheiat: "De acolo a pornit tot"
Pariul lui Tibor Selymes din Superliga României. "Va deveni foarte bun!"
Pariul lui Tibor Selymes din Superliga României. "Va deveni foarte bun!"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!