"Le vom face viata grea!" Mutu, gata de RAZBOI in grupele Campionatului European! Ce a spus selectionerul nationalei de tineret inainte de debutul cu Olanda

Romania U21 - Olanda U21 se vede in format LIVE TEXT pe www.sport.ro miercuri, 24 martie de la 22:00!



Nationala de tineret se pregateste de debutul la Campionatul European U21, in meciul impotriva nationalei Olandei U21. Selectionerul Romaniei U21, Adrian Mutu, a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului, in care a vorbit despre misiunea echipei sale.

Totodata, intrebat de rolul important pe care Ionut Radu obisnuia sa il aiba ca lider in vestiar si cine il va inlocui, Mutu a raspuns ca se asteapta ca toti jucatorii sai sa ia atitudine si sa vorbeasca in vestiar.

"Chiar daca Olanda pleaca cu prima sansa, noi le vom face viata grea.

Sper sa fie mai mult de un lider, asta ar inseamna ca am echipa, iar daca nu se intampla, nu inseamna ca nu avem lideri. Pot fi lideri silentiosi, care daca nu se exeriorizeaza, nu inseamna ca nu pot fi lideri. Daca nu va vorbi nimeni, probabil voi vorbi eu.

Le-am zis ca meciul cu Danemarca face diferenta dintre baieti si barbati, iar ei au demonstrat ca-s barbati. Eu le pot spune acum ca au obtinut calificarea, doar ei stiu prin ce momente grele au trecut ca sa fie aici, au terenul la dispozitie si trebuie sa demonstreze ca merita sa joace la acest nivel.

Semne de intrebare am in fiecare zi, nu neaparat pentru ca nu am conturat 11-le care va incepe maine, insa ca antrenor mereu te intrebi daca ai facut alegerile bune. Jucatorii ma pun in dificultate, se antreneaza foarte bine toti, dar pana maine voi rezolva problema", a spus Adrian Mutu la conferinta de presa.

Intrebat despre absenta lui Mirel Radoi de pe banca nationalei in primul meci pentru preliminariile la Campionatul Mondial, Mutu a raspuns sincer: "Bineinteles ca este greu, am trecut si eu prin momente de genul, chiar daca nu am fost infectat, am fost contact direct, am stat in izolare. Sunt sigur ca lucrurile decurg normal, ei au fost pregatiti dinainte, nu apar lucruri noi in modul de antrenament. Sper sa nu se simta lipsa lui Mirel, dar era mult mai bine pentru ei sa fie pe banca".