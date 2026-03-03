OFICIAL Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oltenii luptă pentru titlul din Superligă.

TAGS:
Universitatea CraiovaLazar Martinovicfilipe coelhoBudućnost PodgoricaKom Podgorica
Din articol

Universitatea Craiova, liderul din Superligă, a înregistrat oficial luni transferul definitiv al fundașului central muntenegrean Lazar Martinovic.

Lazar Martinovic la Universitatea Craiova

Internațional de juniori în Muntenegru, Martinovic are 19 ani și 1,88 metri.

El provine de la Buducnost Podgorica, dar în prima parte a sezonului a fost împrumutat la Kom Podgorica, în liga a doua din țara natală.

Pentru început, Martinovic va evolua la satelitul oltenilor din Liga 3.

Filipe Coelho, semnal de alarmă după succesul chinuit al Craiovei: „Ne-am pierdut controlul”

Universitatea Craiova a învins-o acasă cu 2-1 pe Metaloglobus, în ultima etapă din Superligă. Antrenorul Filipe Coelho a recunoscut că echipa sa a avut o misiune mult mai grea decât se aștepta cu ultima clasată.

Tehnicianul formației craiovene a tras concluziile după jocul modest făcut de elevii săi și a dezvăluit ce le-a transmis la pauză.

„A fost mult mai dificil meciul decât ne așteptam. Trebuie să-l analizez din nou.

După ce am primit golul ne-am pierdut concentrarea în unele momente. Nu am jucat ca o echipă.

La pauză am vorbit mai mult cu jucătorii și în repriza a doua am jucat mai bine. Cred că este un rezultat corect. Metaloglobus e un adversar care are calitate în atac.

Cred că ne-am pierdut controlul după ce am încasat golul, nu cred că a fost vorba de relaxare. A fost un meci important pentru noi. Aceste trei puncte sunt foarte bune. Uneori așa este fotbalul. 

Normal că am purtat o conversație la pauză, le-am spus că trebuie să joace ca o echipă. Trebuie să învățăm ceva după prima repriză.

Cred că este prima dată pentru acest club când termină sezonul regulat pe primul loc. Ne trebuie puncte. E ceva ce ne-am dorit, la ceea ce am muncit. Trebuie să continuăm așa”, a transmis Filipe Coelho la sfârșitul întâlnirii.

Universitatea Craiova întâlnește Rapid, în deplasare, în ultimul meci din sezonul regulat.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
I-au pus coroana și mantia regală direct pe teren, imediat după ce a marcat! Ce record a mai bătut Dayro Moreno
I-au pus coroana și mantia regală direct pe teren, imediat după ce a marcat! Ce record a mai bătut Dayro Moreno
ULTIMELE STIRI
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Campioana mondială June Krogh va juca în Liga Florilor! Meciurile se văd pe VOYO și Pro Arena
Campioana mondială June Krogh va juca în Liga Florilor! Meciurile se văd pe VOYO și Pro Arena
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
În ce țară a ajuns acum Danu Spătaru, trecut și pe la Dinamo
În ce țară a ajuns acum Danu Spătaru, trecut și pe la Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”

Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii

Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii



Recomandarile redactiei
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Variantă pentru națională? Românul "cu adevărat neobosit" care joacă meci de meci într-un campionat de top
Variantă pentru națională? Românul "cu adevărat neobosit" care joacă meci de meci într-un campionat de top
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”
Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”
Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”
Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
S-a jucat prima finală din noua ediție Champions League! Surpriză imensă pe stadionul ”Kópavogsvöllur”
S-a jucat prima finală din noua ediție Champions League! Surpriză imensă pe stadionul ”Kópavogsvöllur”
Debut oficial în noua ediție a Ligii Campionilor! Ce s-a întâmplat în primul meci din competiția „bogaților”
Debut oficial în noua ediție a Ligii Campionilor! Ce s-a întâmplat în primul meci din competiția „bogaților”
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!