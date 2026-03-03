Universitatea Craiova, liderul din Superligă, a înregistrat oficial luni transferul definitiv al fundașului central muntenegrean Lazar Martinovic.
OFICIAL Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!
Oltenii luptă pentru titlul din Superligă.
Internațional de juniori în Muntenegru, Martinovic are 19 ani și 1,88 metri.
El provine de la Buducnost Podgorica, dar în prima parte a sezonului a fost împrumutat la Kom Podgorica, în liga a doua din țara natală.
Pentru început, Martinovic va evolua la satelitul oltenilor din Liga 3.
Filipe Coelho, semnal de alarmă după succesul chinuit al Craiovei: „Ne-am pierdut controlul”
Universitatea Craiova a învins-o acasă cu 2-1 pe Metaloglobus, în ultima etapă din Superligă. Antrenorul Filipe Coelho a recunoscut că echipa sa a avut o misiune mult mai grea decât se aștepta cu ultima clasată.
Tehnicianul formației craiovene a tras concluziile după jocul modest făcut de elevii săi și a dezvăluit ce le-a transmis la pauză.
„A fost mult mai dificil meciul decât ne așteptam. Trebuie să-l analizez din nou.
După ce am primit golul ne-am pierdut concentrarea în unele momente. Nu am jucat ca o echipă.
La pauză am vorbit mai mult cu jucătorii și în repriza a doua am jucat mai bine. Cred că este un rezultat corect. Metaloglobus e un adversar care are calitate în atac.
Cred că ne-am pierdut controlul după ce am încasat golul, nu cred că a fost vorba de relaxare. A fost un meci important pentru noi. Aceste trei puncte sunt foarte bune. Uneori așa este fotbalul.
Normal că am purtat o conversație la pauză, le-am spus că trebuie să joace ca o echipă. Trebuie să învățăm ceva după prima repriză.
Cred că este prima dată pentru acest club când termină sezonul regulat pe primul loc. Ne trebuie puncte. E ceva ce ne-am dorit, la ceea ce am muncit. Trebuie să continuăm așa”, a transmis Filipe Coelho la sfârșitul întâlnirii.
Universitatea Craiova întâlnește Rapid, în deplasare, în ultimul meci din sezonul regulat.
