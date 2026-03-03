Internațional de juniori în Muntenegru, Martinovic are 19 ani și 1,88 metri.

El provine de la Buducnost Podgorica, dar în prima parte a sezonului a fost împrumutat la Kom Podgorica, în liga a doua din țara natală.

Pentru început, Martinovic va evolua la satelitul oltenilor din Liga 3.

Filipe Coelho, semnal de alarmă după succesul chinuit al Craiovei: „Ne-am pierdut controlul”

Universitatea Craiova a învins-o acasă cu 2-1 pe Metaloglobus, în ultima etapă din Superligă. Antrenorul Filipe Coelho a recunoscut că echipa sa a avut o misiune mult mai grea decât se aștepta cu ultima clasată.

Tehnicianul formației craiovene a tras concluziile după jocul modest făcut de elevii săi și a dezvăluit ce le-a transmis la pauză.

„A fost mult mai dificil meciul decât ne așteptam. Trebuie să-l analizez din nou.

După ce am primit golul ne-am pierdut concentrarea în unele momente. Nu am jucat ca o echipă.

La pauză am vorbit mai mult cu jucătorii și în repriza a doua am jucat mai bine. Cred că este un rezultat corect. Metaloglobus e un adversar care are calitate în atac.

Cred că ne-am pierdut controlul după ce am încasat golul, nu cred că a fost vorba de relaxare. A fost un meci important pentru noi. Aceste trei puncte sunt foarte bune. Uneori așa este fotbalul.

Normal că am purtat o conversație la pauză, le-am spus că trebuie să joace ca o echipă. Trebuie să învățăm ceva după prima repriză.

Cred că este prima dată pentru acest club când termină sezonul regulat pe primul loc. Ne trebuie puncte. E ceva ce ne-am dorit, la ceea ce am muncit. Trebuie să continuăm așa”, a transmis Filipe Coelho la sfârșitul întâlnirii.

Universitatea Craiova întâlnește Rapid, în deplasare, în ultimul meci din sezonul regulat.