OPINIE | Gabriel Chirea, despre obiectivele Romaniei U21 la Euro 2021: "Trebuie sa fim realisti si sa ne moderam asteptarile" 

Obiectivul realist pentru echipa lui Adrian Mutu la Euro 2021 este sa confirme ca are in componenta cativa jucatori buni de promovat la nationala de seniori. O eventuala iesire din grupa sau o alta semifinala reprezinta un bonus.

La Euro 2019, nationala de tineret a Romaniei s-a calificat pentru a doua oara in istoria sa la un Campionat European, castigand o grupa cu echipe bune, precum Portugalia, Elvetia, Tara Galilor si Bosnia, si a obtinut cea mai buna performanta, ajungand pana in semifinalele competitiei. Dupa victorii cu Croatia (4-1) si Anglia (4-2) si un egal cu Franta (0-0), echipa lui Mirel Radoi a condus la pauza Germania, dupa reusitele lui Puscas (26., pen., 44), nemtii calificandu-se in ultimul act cu goluri venite in minutele 90 si 90+4. Cu gandul la performanta de la editia trecuta, putem uita usor nivelul real al fotbalului romanesc si lipsurile pe care le au tinerii fotbalisti romani U21.

Situatia pe banca tehnica e oarecum asemanatoare, cu Mirel Radoi (39 ani) avand doar o scurta experienta la FCSB, inainte de a prelua Romania U21, in timpul campaniei de calificare, de la Daniel Isaila, care a ales sa semneze cu Al Hazem SC, echipa din Arabia Saudita. Adrian Mutu (42 ani) a antrenat pe FC Voluntari si echipa U21 a lui Al Wahda FC Abu Dhabi, pana sa fie numit selectioner al reprezentativei de tineret, Radoi fiind mutat la nationala mare. Daca datele statistice si experienta anterioara par asemanatoare in cazul celor doi antrenori, chiar cu un plus pentru Mutu datorita echipelor unde a evoluat ca fotbalist, balanta pare sa se incline in favoarea lui Radoi, atunci cand privim mai in detaliu, inspre elementele de comportament si caracter din timpul carierei de sportiv, care ar putea recomanda un jucator pentru o pozitie viitoare de succes pe banca tehnica.

Si in privinta resursei umane, balanta pare sa incline catre echipa din 2019, fie si daca privim doar din punct de vedere al valorii scriptice a lotului. In urma cu doi ani, lotul Romaniei era cotat la 60.95 milioane de euro, iar cei mai scumpi jucatori erau Ionut Radu (15 mil. euro), Ianis Hagi (6 mil. euro) si Dennis Man (5.5 mil. euro). In 2021, lotul nationalei de tineret valoreaza 17.35 milioane de euro, cei mai scumpi componenti fiind Darius Olaru (2 mil. euro), Olimpiu Morutan (1.3 mil. euro) si Radu Boboc (1.2 mil. euro). Desi este doar statistica, care nici nu dribleaza, nici nu marcheaza, nici nu recupereaza mingi, poate va conta totusi ca lotul Olandei U21 (197.20 mil. euro) valoreaza de 11.4 ori mai mult si al Germaniei U21 de 6.1 ori mai mult decat cel al Romaniei U21 (106.20 mil. euro), doar Ungaria U21 fiind cotata in aceasta grupa sub noi, de 2.6 ori mai putin decat echipa lui Mutu (6.73 mil. euro).

Punand fata in fata rezultatele din preliminarii, rezultatele din urma cu doi ani par si ele mai bune, intr-o grupa mai echilibrata, in care am luat sase puncte din meciurile cu Bosnia si Liechtenstein, patru din cele cu Elvetia, Tara Galilor si Portugalia. In preliminariile Euro 2021, am luat doar un punct Danemarcei, castigatoarea Grupei, care nu mai avea nicio miza in ultimul meci, ne-am impartit victoriile cu Ucraina, am luat patru puncte cu Irlanda de Nord, dar am batut de doua ori Finlanda si Malta. Dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, UEFA a oferit calificarea directa pentru cele mai bune cinci nationale de pe locul secund, in functie de punctaj, si a eliminat meciurile de play-off pentru echipele de pe locurile doi din cele 9 grupe preliminare. Astfel, am prins ultimul loc pentru turneul final si o calificare in extremis, dupa ce Belgia pierdut in Bosnia (2-3), si am evitat meciuri de baraj cu Polonia, Belgia, Austria, Elvetia sau Croatia, dupa vechea metoda de calificare.

Nu in ultimul rand, trebuie avuta in vedere situatia generala a fotbalului romanesc, dar si conditiile in care sunt crescuti fotbalistii din Romania. In afara de Regula U21, impusa cu forta de FRF si acceptata cu scremeri de cluburi, patroni, conducatori si antrenori, Romania nu ofera prea multe facilitati, iar jucatorii tineri fac pasul catre echipele de seniori cu mari lacune fizice, tehnice si tactice si fara un comportament profesionist complet format. Sigur in academiile din Germania si Olanda, probabil si la cele din Ungaria, nu se pune problema lipsei terenurilor, a antrenorilor, a echipamentului, a medicilor, a preparatorilor fizici, a mancarii si a vitaminizarii, la cluburile lor nu se intarzie salariile cate sase luni de zile, cluburile de traditie nu intra in faliment in fiecare an si nu predomina o strategie de genul lasa-ma sa te las.

Asa ca, in situatia in care nationala U21 nu iese din grupa la Euro 2021, nu trebuie sa privim acest lucru ca pe un esec. Echipa lui Adrian Mutu si-a depasit deja conditia ajungand la turneul final. De aceeasi parere pare sa fie si FRF, care nu i-a lasat pe jucatorii eligibili sa participe la Europeanul din Ungaria si Slovenia, respectiv Ianis Hagi, Dennis Man, Valentin Mihaila si Florinel Coman, pentru ai avea la nationala de seniori, desi aceasta competitie putea fi o buna repetitie pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, care incep peste doar 4 luni.

In mod realist, putem astepta o evolutie curajoasa cu Olanda, o remiza cu Germania si o victorie cu Ungaria. Ultima, desi este tara gazda si are mari asteptari de la aceasta competitie, sufera dupa ce selectionerul Zoltan Gera a lasat acasa mai multi jucatori infectati cu Covid-19, este cel mult la nivelul nostru din punct de vedere sportiv si are un stil de joc mai rudimentar si mai fizic, care ne convine de minune. Scopul adevarat al participarii la Euro 2021 este ca, dupa terminarea turneului final, sa castigam trei-patru jucatori pentru nationala de seniori, care sa poata fi convocati la meciurile din preliminariile CM 2022. Rezultatele bune, o eventuala iesire din grupa sau o alta semifinala reprezinta doar un bonus.