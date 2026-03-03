Roș-albaștrii s-au impus cu 4-2 în fața celor de la UTA Arad, însă victoria nu i-a mai ajutat în condițiile în care FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe Dinamo și și-a asigurat prezența în play-off.

Bogdan Stelea: ”Pur și simplu, Gigi Becali nu înțelege, nu vrea să înțeleagă și nu are încredere în oamenii care sunt lângă el!”

Bogdan Stelea a explicat că, în opinia sa, vinovat pentru eșecul roș-albaștrilor din acest sezon este doar Gigi Becali, care nu înțelege cum funcționează fotbalul și nu știe să gestioneze momentele de criză.

Mai mult, fostul mare portar al Generației de Aur susține că finanțatorul de la FCSB nu acceptă nici sfatul celor din jurul său care înțeleg pe deplin fenomenul. Stelea a precizat totodată că nu îi consideră vinovați pe jucători pentru situația în care au ajuns roș-albaștrii.

”Dacă mă întrebați la început de sezon, mi se părea că e greu să se întâmple așa ceva, dar ținând cont de toate oscilațiile lor din sezonul ăsta și de faptul că nu au reușit să își găsească un ritm și o continuitate... Nu mă surprinde!

Diferența poate să existe din moment ce este un conducător care nu înțelege exact ce se întâmplă în fotbal și nu înțelege că poți trece dintr-o stare în alta de la o secundă la alta. Pur și simplu nu înțelege și nu vrea să înțeleagă și nu are încredere în oamenii care sunt lângă el și care sunt oameni pe bune.

Eu i-am evaluat și sunt oameni valoroși, și Pintilii, și Charalambous, și Mihai Stoica, sunt oameni valoroși, care înțeleg cum funcționează fotbalul, dar nu au capacitatea să convingă și nu pot să o facă, pentru că nu se pot pune de-a curmezișul cu cineva care nu înțelege cum merg lucrurile. Pur și simplu, despre asta e vorba.

Astea sunt momente în care lucrurile nu mai merg ca atunci când merg bine și trebuie să faci anumite ajustări. Probabil nu a fost de acord cu ele, nici nu a acceptat, nici nu a ascultat. Jucătorii nu sunt vinovați. Când lucrurile nu merg în regulă, vinovați sunt cei care conduc. Jucătorii văd lucrurile într-un anumit fel, au un anumit grad de egoism.

În fotbal, apar momente de criză în permanență. Trebuie să știi să le gestionezi atunci când ești cel care conduce”, a spus Bogdan Stelea la Digi Sport.