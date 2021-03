EXCLUSIV | Un roman a lucrat cu selectionerul Olandei U21: "Era mai arogant, ne vorbea doar in olandeza, desi nu intelegeam ce spune"

Romania U21 - Olanda U21 este LIVE pe Sport.ro, de la 22.00.

Andreias Calcan, actualul atacant al lui Poli Iasi, a fost antrenat de Erwin van de Looi, selectionerul nationalei de tineret a Olandei, la Willem II Tilburg. Cei doi au lucrat intre 2016 si 2018, dar tehnicianul nu s-a mai bazat pe fotbalistul roman, dupa ce acesta a acceptat convocarea la echipa nationala de tineret a Romaniei.

"Van der Looi m-a adus la Tilburg. Stiu ca a jucat fundas central. E un tip mai sobru, mai arogant, daca pot sa spun asa, in sensul bun. Nu vorbeste foarte mult, nu prea ii placeau jucatorii care risca, care joaca unu la unu. Ceea ce e ciudat, pentru ca in Olanda au jucatori tehnici, care pot sa scoata om din joc. La Tilburg juca defensiv si nu le placea, dovada ca in al doilea an l-au concediat, nu a dus la capat al doilea sezon. Erau antrenamente bune, imi placeau. Dar era sobru, nu prea vorbea cu jucatorii, nu comunica foarte mult. Asta nu a fost doar parerea mea, pentru ca si colegilor nu le prea placea lucrul asta, nu le prea convenea. Nu vorbea cu jucatorii, nu le dadea explicatii. Spunea doar ce vroia de la meciuri si cam atat, nu spunea de ce nu joci sau sa discute individual cu jucatorii.

Cu el antrenor ne-am salvat de la retrogradare in primul an. In al doilea sezon, erau pe loc retrogradabil, cand eu am plecat imprumut. La inceput am jucat, pana la prima convocare la tineret, dupa aia nu prea m-a mai bagat. Si nu am primit nicio explicatie, nu mi-a zis nimeni nimic. In primul an am fost doar vreo patru straini in lot si nu accepta sa vorbeasca in engleza. La sedinte vorbea numai olandeza, trebuia sa stam dupa, sa intrebam ce a spus. Faceam meditatii de olandeza, dar inca nu intelegeam tot ce spunea. Era si o limba mai grea, nu stiam ce zicea. In al doilea sezon, am fost opt sau zece straini si a inceput sa vorbeasca si in engleza. Parca a fost concediat cu opt etape inainte de final, pentru ca echipa era pe loc retrogradabil.

A fost o mica surpriza ca l-au pus la tineret, pentru ca avea o tactica diferita de cea clasica olandeza. Nu stiu daca se potriveste pentru ce echipa si calitati au ei. De obicei, olandezii se apara unu contra unu, dar lui Van de Looi nu ii place chestia asta. El merge pe scoala olandeza combinata cu stilul italian, cu mai multa organizare pe faza defensiva. Nu ii placea sa riste, dupa 1-0 sau 2-0 nu ne mai lasa sa fortam pe atac. Ceea ce in Olanda e ciudat, nu prea se face, nu le place. Nu juca prea spectaculos, dar acum poate e altceva, pentru ca are alti jucatori la dispozitie la tineret.

Am invatat foarte multe lucruri de la el si acel prim an in strainatate a fost un pas mare inainte pentru mine. Dar, atunci, la Tilburg, nu erau eu pe stilul lui, ceea ce voia el sa joace. In al doilea an, au adus un atacant inalt, un belgian imprumutat din Anglia, ii spuneau 'Noul Lukaku' (n.r.- Obbi Oulare, 196cm). Era o bestie, era fortos si alerga ca mine, aruncau mingea lunga pe el, nu pierdea niciun duel la cap. Nu era un antrenor slab, dar era atipic pentru fotbalul olandez. Al doilea an am fost imprumutat la Drodrecht si am fost aproape sa promovam, Tilburg a vrut sa ma ia inapoi, dar nu m-am mai intors, tocmai pentru ca nu exista comunicare la echipa.

Meciul asta e cel mai important, daca scapam cu bine din el, avem sanse mari sa trecem de grupa. Olanda e un adversar greu, au jucatori la echipe bune, rezultatul e important si pentru moral. Sper sa facem un rezultat bun, desi au o echipa extraordinara. Abia astept sa vad meciul. Stiu nivelul jucatorilor U21 ai Olandei, am jucat impotriva multora dintre ei. Schuurs, Koopmeiners, Boadu, Kluivert, Harroui, Reis, Doekhi, Malacia... Jucatori foarte buni, talentati. Donyell Malen a fost promovat la nationala mare si nu a fost luat la Euro 2021. Ryan Gravenberch, Ihattaren de la PSV, care nici n-au prins lotul. Daca ei au fost lasati pe dinafara, va dati seama ce buni sunt ceilalti jucatori! Chiar astazi vorbeam cu cativa colegi de la Iasi ca au o echipa foarte buna si cred ca sunt favoriti sa castige trofeul la acest European. Sa vedem daca am dreptate", a declarat Calcan pentru Sport.ro