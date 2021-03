Genial! "Ciobi, da tu ca o sa dai gol!" Mutu i-a strigat lui Ciobanu de pe margine sa bata in locul lui Morutan! Tot ce a spus Mutu dupa egalul cu Olanda

Adrian Mutu a vorbit dupa primul punct obtinut de nationala de tineret la Campionatul European. Selectionerul a analizat jocul, laudandu-si jucatorii pentru modul in care s-au pozitionat in teren si au reactionat.

"Probabil foarte putini ne dadeau vreo sansa sa luam din punct, la realitatea din teren, cred ca meritam mai mult de un punct. Sper ca baietii sa isi dea seama si sa aiba incredere 100% in valoarea lor.

Eu am crezut si cred cu tarie in valoarea lor si dorinta de afirmare. Ne jucam fiecare sansa, am venit sa le punem probleme, chiar daca suntem cotati cu a treia sansa. Totul se decide pe teren.

Se vede din pozitionarea pe teren, una perfecta dupa parerea mea, nu poti fi in mintea fiecarui adversar, dar per ansamblu, asezarea a fost foarte buna.

Mi-a placut daruinta, tupeul cu care au atacat, iar in repriza a doua pe final puteam castiga meciul", a declarat Adrian Mutu la conferinta de presa.

Intrebat despre golul fabulos inscris de Ciobanu din lovitura libera, Mutu a recunoscut ca el i-a sugerat jucatorului sa execute el.

"Bate si sper sa bata si mai bine decat mine loviturile libere Ciobanu si sa ne bucure la fiecare meci cu aceste goluri. Nu stiu daca ati auzit, dar am strigat dupa margine, nu stiam cine bate, erau el sau Morutan. I-am spus: 'Ciobi, da tu, ca o sa dai gol' si am avut gura aurita", a spus selectionerul.

- despre titularizarea lui Ciobotariu: "L-am simtit pe Ciobotariu cu o stare buna dupa meci, nu a pierdut omul din marcaj, se intampla ca in anumite momente si faze cand marchezi un jucator sa fie mai bun ca tine si sa reuseasca sa anticipeze faze inainte. Era o minge cazuta putin spre jucatorul advers, a reusit si fundasul sa aiba o executie foarte buna. Nu il consider pe el vinovat la gol. Cateodata trebuie sa si acceptam ca adversarul e mai bun".

- despre schimbarile facute: "Fac schimbari cand consider ca pot aduce un plus echipei, sper ca si pe viitor sa fiu inspirat. I-am schimbat pe cei trei din fata pentru ca au alergat foarte mult, au facut pressing, erau storsi de energie. Matan vine dupa o luna sau mai bine in care nu a mai jucat un meci oficial. Cred ca schimbarile au fost bune, baietii si-au adus aportul".

- despre obiectivele nationalei: "Noi ne-am setat un obiectiv, acela de a iesi din grupe. Trebuie sa o luam meci cu meci, nu ma consider favorit cu Ungaria, nici sa ma gandesc la cine e favorit. Cred ca Ungaria are acelasi nivel ca noi, diferenta o vor face micile detalii, pe care le vom pune la punct".