EXCLUSIV | Ogararu, despre Olanda U21: "Ei joaca la un nivel superior, individual sunt mai buni. Dar ii putem surprinde cu o tactica buna"

Romania U21 - Olanda U21, este LIVE pe Sport.ro, de la 22.00.

Din lotul Olandei U21, cinci jucatori (Kjell Scherpen, Perr Schuurs, Jurgen Ekkelenkamp, Jurrien Timber, Brian Brobbey) vin de la Ajax, in timp ce alti opt, Deyovaisio Zeefuik (Hertha), Sven Botman (Lille), Mitchel Bakker (PSG), Dani de Wit (AZ Alkmaar), Noa Lang (Club Brugge, imprumutat), Danilho Doekhi (Vitesse Arnhem), Justin Kluivert (RB Leipzig) si Javairo Dilrosun (Hertha), s-au format la academia "lancierilor". Multi dintre ei au fost antrenati la echipa U18 sau la echipa secunda a clubului din Amsterdam de romanul George Ogararu.

"I-am pregatit la echipa U18 sau la Jong Ajax pe Kluivert, Zeefuik, Bakker, De Wit, Lang, Botman, Doekhi... Au fost jucatorii mei. Toti sunt jucatori foarte buni, dar Kluivert este un jucator foarte eficient, un jucator exploziv si deosebit. Dintre toti, el ar fi cel mai important. Noa Lang a crescut in aceeasi echipa cu Kluivert, sunt foarte buni prieteni. Boadu este si el foarte bun. Ekkelenkamp, desi nu este trecut ca si titular pentru meciul cu noi, este un jucator care are meciuri in prima echipa a lui Ajax.

Sunt jucatori care joaca la seniori de ceva vreme si joaca la echipe importante. Nu stiu de ce sunt considerati mai experimentati jucatorii nostri, asa cum am vazut ca se spune in presa noastra. Jucatorii romani au beneficiat de regula U21 si au meciuri in picioare in Liga 1, dar olandezii joaca la un nivel superior, in campionate mai puternice, in Champions League sau Europa League. De exemplu, Mitchel Bakker joaca la PSG, Kluivert a evoluat la Roma si Leipzig... Ei joaca la echipe importante din Europa, nu e foarte usor sa ajungi acolo. S-au transferat si pe sume destul de mari.

Nu le va nici lor usor, pentru ca si noi avem o echipa valoroasa, insa eu consider ca acesta este cel mai important meci al grupei. Este meciul de debut, dar si contra celei mai valoroase echipe din aceasta grupa. Poate la nivel tactic sa ii intrecem, dar la nivel individual nu ne va fi usor, cred ca ne sunt superiori. La un Campionat European, in faza grupelor, in primul meci, trebuie sa te axezi pe rezultat. Trebuie sa avem in vedere rezultatul, in primul rand. Cu o tactica foarte bine pusa la punct putem sa ii surprindem.

Avem si un background bun, avem experienta de la Euro 2019, unde am avut succes, iar asta le da incredere jucatorilor. Este un element foarte important, care trebuie luat in considerare si pe care cred ca se bazeaza si Adrian Mutu. Exista un precedent, cand Romania U21 a reusit sa joace la un nivel foarte inalt. Participarea la Europeanul de tineret este cea mai frumoasa vitrina pentru jucatorii tineri. Exista exemplul colegilor de dinainte, ce emulatie s-a produs odata cu rezultatele lor si cum au fost promovati la nationala de seniori.

In Olanda s-a reusit un lucru foarte important, de multi ani de zile. S-a creat un sistem general, un model dupa care sa se orienteze toate echipele din tara. Federatia olandeza a dat material de lucru, a facut masterclass-uri si a impus tipuri de antrenamente pentru ca toate echipele sa poata crea jucatori pe modelul echipei nationale. Jucatori selectabili pentru echipele nationale, care sa poata juca intr-un sistem 4-3-3, fotbalul acesta total. Foarte multi dintre jucatorii nationalei de tineret si ai primei reprezentative sunt jucatori crescuti de academia lui Ajax, un lucru care le da si continuitate, increderea sa mearga pe aceeasi idee. Putem invata de la ei", a spus Ogararu pentru Sport.ro.