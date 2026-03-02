Roș-albaștrii au câștigat partida cu UTA Arad cu scorul de 4-2, însă victoria obținută de FC Argeș în fața lui Dinamo, scor 1-0, a făcut imposibilă orice cale ca echipa finanțată de Gigi Becali să se califice în play-off.

Gigi Becali a început să pună la punct departamentul de scouting la FCSB

A doua zi după ce FCSB a devenit sigură de faptul că va evolua în play-out, Gigi Becali a revenit cu noi declarații în legătură cu schimbările pregătite la FCSB.

Întrebat despre viitoare plecări de la echipă, patronul campioanei en-titre a preferat să ocolească răspunsul și s-a rezumat la a spune că deocamdată nu pot pleca jucători pentru că nu este deschisă perioada de transferuri.

Finanțatorul de la FCSB a dezvăluit însă că a făcut deja primele demersuri pentru a pune la punct ”departamentul de scouting” despre care vorbea încă după meciul cu UTA Arad. Gigi Becali a mărturisit că a discutat deja despre acest aspect cu Adrian Ilie, care ar fi gata să se alăture proiectului, dar și cu alte trei persoane pregătite să răspundă afirmativ.

”În primul rând, nu pot pleca jucători pentru că nu sunt transferuri. În al doilea rând, deja am legătura, cu Adrian Ilie am vorbit, cu încă vreo doi-trei, am vorbit deja. Acum vorbesc, asta pun la punct”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Becali a fost întrebat și despre venirea la echipă a lui Mirel Rădoi în funcția de ”manager general”, funcție în care fostul selecționer al echipei naționale și antrenor al Universității Craiova ar conduce staff-ul tehnic și ar coordona activitatea celor doi antrenori de la echipă, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, asta în condițiile în care cei doi se vor mai afla pe banca tehnică în următoarea stagiune, având în vedere că Gigi Becali a anunțat deja că ambii vor fi înlocuiți în cazul în care echipa nu se va califica în Conference League.

Becali a transmis că finul său nu i-a răspuns încă la telefon și nu poate face declarații în legătură cu acesta, deoarece Rădoi este o fire mai delicată și se supără atunci când numele său este adus în discuție fără acordul său.

”Nu mi-a răspuns Mirel. Trebuie să vorbesc cu el ca să văd ce pot să vorbesc despre el, că e foarte delicat Mirel, nu poți să vorbești despre el dacă nu dă el voie”, a adăugat finanțatorul roș-albaștrilor.