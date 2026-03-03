FC Argeș a obținut ultimul loc de play-off după victoria cu Dinamo (1-0), astfel că echipa lui Gigi Becali va juca în play-out în premieră. Nervos, finanțatorul FCSB-ului a anunțat măsuri radicale la echipă.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, pregătește o reconstrucție la echipa sa după sezonul dezamăgitor din Superligă. Este gata să facă schimbări și la nivelul clubului, unde vrea să înființeze un departament de scouting.

Gigi Becali l-a adus pe Adrian Ilie la FCSB

Finanțatorul campioanei en-titre vrea să-l ia pe Adrian Ilie pe post de ”consilier”. Spune că a vorbit deja cu fostul mare atacant al României și acesta și-a dat acordul pentru a-l ajuta în procesul de reconstrucție al echipei.

"Uite, vezi, l-am găsit pe primul. N-are nevoie (n.r. de bani), Adrian Ilie e bogătan. Vine acum Adrian, că am vorbit cu el. E gata, e la mine el. Am făcut deja primul transfer.

Vorbesc și cu Mirel, mai vorbesc cu cineva, vreau vreo 4-5. Nu știu pe cine deocamdată. Cer ajutor, nu e să zic că vreau pe cutare. Adrian Ilie, uite cu bun-simț, a zis că îmi sare în ajutor, ce mai vrei mai mult?", a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

Chiar dacă va juca în play-out, FCSB poate ajunge, încă, în cupele europene. Dacă va încheia în zona primelor două clasate, campioana va trebui să învingă două echipe pentru a obține un loc în preliminariile Conference League.

FCSB va intra în play-out de pe locul șapte, astfel că își cunoaște deja prima adversară: va primi vizita celor de la Metaloglobus.