Fiorentina a ramas fara antrenor! Omul din spatele succesului lui Mutu, Cesare Prandelli, vrea sa renunte la fotbal dupa plecarea de la gruparea "viola"

Prandelli a refuzat sa discute cu presa dupa ultimul meci, 2-3 acasa cu Milan, duminica, in etapa a 28-a. Intr-o lunga scrisoare, el a dat de inteles ca ar putea renunta la antrenorat.

"In acest moment al vietii, ma gasesc intr-o pozitie extrem de inconfortabila care nu-mi permite sa fiu cine sunt. E un sentiment teribil. In ultimele luni, o umbra a crescut in mine. Cariera mea s-ar putea sa fie terminata", a spus Cesare Prandelli, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

Tehnicianul a mai pregatit echipa toscana intre 2005 si 2010, reusind doua calificari in grupele Ligii Campionilor si o semifinala de Cupa UEFA, in 2008. Unul dintre cei mai buni jucatori ai Fiorentinei in primul mandat al lui Prandelli a fost atacantul roman Adrian Mutu. Potrivit presei italiene, pe banca Fiorentinei va reveni Giuseppe Iachini. Acesta il inlocuise pe Vincenzo Montella in decembrie 2019, cand formatia era pe locul 15, ea reusind sa incheie sezonul trecut pe pozitia a 10-a.

Fiorentina manager Cesare Prandelli has resigned today: “At this time of my life, I find myself in an absurd uncomfortable position that does not allow me to be what I am. It’s a terrible feeling. In recent months, a shadow has grown inside me. My career may have ended here”. ????????