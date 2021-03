"Mi-a placut tot ce am vazut!" Craioveanu ii lauda pe baieti lui Mutu dupa egalul cu Olanda: "Avem jucatori sclipitori!" Care a fost principalul remarcat

Nationala de tineret a Romaniei a remizat cu Olanda in primul meci de la EURO, scor 1-1.

Fostul international Gica Craioveanu a apreciat evolutia jucatorilor lui Adrian Mutu. Fostul fotbalsit al Universitatii Craiova nu a fost impresionat de nationala Olandei si a laudat jocul facut de Romania, mai ales in repriza secunda.

Craioveanu a spus ca a fost impresionat de jocul facut de Olimpiu Morutan din prima repriza.

"Mie mi s-a parut un meci echilibrat, chiar daca ei au au avut posesia. Au avut posesia pe unde noi am vrut sa o aiba, departe de poarta noastra. Practic au avut o singura ocazie de gol in prima repriza, tot la o faza fixa. In joc cursiv nu mi-au aratat mare lucru. D-aia spuneam si inainte de meci ca nu mi-e frica de Olanda, pentru ca nu mai au talentul pe care l-au avut pe vremuri. Nu au un jucator care sa dea o pasa filtranta, sa scoata un adversar din joc, decat prin forta, nu prin talent.

Noi am aratat foarte bine, mai ales in repriza a doua si mai ales spre final. Dupa schimbari am avut un plus, au intrat oameni mai proaspeti care au tinut de minge. Am avut doua ocazii uriase, una la o faza fixa si cea din ultimul minut.

Mie mi-a placut echipa. Gresim totusi la constructie cand suntem in jumatatea noastra. Am pierdut niste mingi, dar ei nu au profitat de ele. In rest mie mi-a placut tot ce am vazut.

Eu zic ca putin tupeu ne-a lipsit in multe momente ale meciului. E un rezultat echitabil si ok pentru noi. Noi depindem foarte mult de mijloc. Mijlocul a jucat foarte bine, a inchis bine, a stiut sa dea repaus echipei, cand era sufocata. Au stiut sa tina de minge.

Mi-a placut tupeul lui Morutan in prima repriza, e un jucator de la care asteptam toti foarte mult.

Nu cred ca Ungaria este peste Romania. Am incredere in aceasta echipa. Cred ca cu putin mai mult tupeu vom bate Ungaria. Noi avem ambitia asta cu ei si parca avem mai mult talent ca ei. Avem jucatori sclipitori, daca acesti jucatori pun talentul in beneficiul echipei va fi foarte bine pe viitor", a spus Craioveanu la Digi Sport.