Echipa pregătită de Elias Charalambous termină sezonul regulat pe locul 7, după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe Dinamo, cu o etapă înainte de finalul primei părți.

În ultima etapă din sezonul regulat, FCSB o va întâlni pe ”U” Cluj, deja calificată în play-off, alături de piteșteni, Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și CFR Cluj.

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Victor Pițurcă, fost selecționer al României, a dezvăluit o discuție pe care a purtat-o cu Gigi Becali, în care l-a întrebat de ce nu își dorește să numească un ”principal” la FCSB, iar răspunsul patronului a fost în stil caracteristic. Mai jos, ce a spus Pițurcă:

”Eu am discutat întâmplător cu el acum câteva zile și i-am spus: ‘De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?’. Mi-a zis: ‘Eu vreau să mă distrez’. Ne distrăm cu toții.

S-au întâmplat multe lucruri negative în fotbalul românesc cu patroni care se bagă la echipă. Se mai bagă și alții. Lui Mihai Rotaru îi era imposibil să se bage la Mirel Rădoi. Nici la Coelho nu cred. Dar atenție, echipa asta e opera lui Mirel Rădoi.

Antrenorul portughez pe mine nu m-a dat pe spate. Craiova câștigă meciurile pentru că are jucători puternici, jocul nu spune mare lucru”, a spus Pițurcă la Digi Sport.

După 29 de etape, FCSB are 46 de puncte. 13 victorii, șapte rezultate de egalitate și nouă înfrângeri a înregistrat până acum campioana en-titre.