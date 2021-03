"Erau distrusi, extrem de afectati!" Jucatorii lui Mutu i-au TERORIZAT pe jucatorii Ungariei! Reactia antrenorului dupa infrangerea suferita

Romania U21 a castigat in fata Ungariei U21 in penultimul meci al grupelor, 2-1.

'Tricolorii mici' sunt obligati sa castige cu Germania pentru a nu avea emotii in privinta calificarii in fazele eliminatorii la Campionatul European de tineret, dupa ce au remizat cu Olanda, 1-1 si au invins-o pe Ungaria.

In cazul unei infrangeri cu Germania, Ungaria ar trebui sa invinga Olanda pentru ca nationala lui Mutu sa se califice mai departe.

Zoltan Gera, selectionerul Ungariei a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Olanda si a recunoscut ca jucatorii sai au fost distrusi de infrangerea suferita in fata nationalei lui Adi Mutu.

"Baietii erau distrusi, extrem de afectati de infrangerea in fata Romaniei, mai ales dupa ce au incasat acel gol pe final. Am vorbit cu ei, am incercat sa le ridicam moralul, chiar dupa meciul cu Romania. Le-am spus ca inteleg ca este un moment dureros, dar trebuie sa ridicam capul din pamant si sa ne pregatim de meciul urmator.

Au depasit acea stare, au mai mult entuziasm. Avem meci cu o echipa puternica, ramane un meci important, chiar daca nu mai avem sanse sa ne calificam mai departe", a spus Gera la conferinta de presa.