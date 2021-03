Mama lui Mutu a dezvaluit TOT! Ce face in fiecare zi cand fiul ei are meci la ora 12 fix :)

Rodica Mutu traieste la intensitate maxima meciurile fiului sau!

Mama selectionerului nationalei de tineret a Romaniei este alaturi de el la fiecare meci si traieste cu emotii. Mai mult, Rodica Mutu a dezvaluit ce obicei are in fiecare zi de meci a fiului sau, care debuteaza la Campionatul European U21 impotriva Olandei U21.

"Nu am vorbit cu el, eu nu vorbesc niciodata cu el inainte de meci, nici cand era juctor. Nu vorbim, le am eu pe ale mele. Ii dau un mesaj de fiecare data in zi de meci la ora 12", a spus Rodica Mutu pentru playsport.ro.

Intrebata daca a repetat obiceiul si inainte de debutul la EURO U21, femeia a recunoscut sincer: "I-am dat acelasi mesaj pe care i-l dau intotdeauan. I-am scris simplu: 'Bafta si Dumnezeu sa fie cu voi!'. Eu altceva nu-i scriu. Nu il incarc".

Totodata, Rodica Mutu a spus care este cea mai mare dorinta a sa in legatura cu Adrian Mutu.

"El a fost asa ambitios si ca jucator, n-as intelege, n-as pricepe daca ar fi altfel ca antrenor. Asa e firea lui, sa fie lider, sa castige, sa castige tot. O sa-l vedeti acolo unde trebuie sa fie, o sa-l vedeti, eu poate nu mai apuc, ca am o varsta, dar o sa il vedeti", a adaugat Rodica Mutu pentru sursa citata.