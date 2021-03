"Romania nu mai merge la noroc!" Stoichita este increzator inaintea debutului nationalei U21 la Campionatul European! Pe ce jucatori mizeaza

Nationala de tineret a Romaniei va debuta miercuri la Campionatul European impotriva Olandei.

Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a analizat sansele echipei lui Mutu si a dezvaluit ca are incredere in faptul ca jucatorii au o mai mare experienta decat cei care au ajuns in semfinale in 2019.

"Importanta primului meci, cel de maine, este foarte mare. Nu am emotii, de fapt cred ca nimeni din Federatie nu are emotii, pentru ca ne cunoastem copiii crescuti bine. Au crescut impreuna cu regula, au crescut odata cu un nou concept care umple un gol in fotbalul nostru.

Ne dorim maine o echipa extrem de echilibrata. Avem sanse mari, avem jucatori care sunt stalpi in echipele lor, cum ar fi Morutan si Olaru, care in echipa lor de club sunt jucatorii pe care se bazeaza tot esafodajul lor la ora actuala. Nu sunt cei mai buni jucatori din echipa nationala de U21 a Romaniei. Sunt piloni de rezistenta, dar sunt si alti jucatori foarte buni care pot sa ne aduca bucurie.

Avem o echipa echilibrata si o echipa care la 21 de ani are experienta insumata de sute de meciuri in Liga 1 sau in alte campionate. Nu mai e un experiment ca acum 2 ani, ca unii jucau, unii nu jucau", a spus Stoichita la Digi Sport.

De asemenea, directorul tehnic FRF a vorbit si despre optiunile pe care le are Adrian Mutu in atac: "Nu avem un jucator de careu ca Puscas, sa fim onesti. Ganea este un jucator bun, se cauta inca, am inteles ca Adi Petre este iar un om pe care se bazeaza Adi. E foarte bine ca se intampla asta pentru ca practic reactiveaza o speranta a fotbalului romanesc de acum 2 ani".

Stoichita a explicat si care considera ca este cel mai mare avantaj al acestei nationale comparativ cu cea antrenata de Mirel Radoi in 2019.

"Cel mai mare castig mi se pare ca Romania nu mai merge la noroc, merge pe piloni de rezistenta care sunt construiti in jurul unui esafodaj care a durat cativa ani. Acum este o dorinta de consolidare a imaginii de acum 2 ani.

Fata de echipa de acum 2 ani aceasta echipa are mai multa incredere in fortele proprii datorita meciurilor din Liga 1 pe care le-au jucat acesti fotbalisti", a mai spus Mihai Stoichita sursei citate.

Primul meci al nationalei U21 a Romaniei de la Campionatul European din Ungaria si Slovacia impotriva Olandei se joaca miercuri, 24 martie, de la ora 22:00 si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro.