INTERVIU | Chindia e pe loc de play-off, dar Sandoi nu se amageste: "Va fi greu sa ne salvam de la retrogradare!"

Antrenorul dambovitenilor nu vrea ca elevii sai sa-si piarda concentrarea si disciplina aratate in prima parte a sezonului.

S-au jucat 17 etape din acest sezon al Ligii 1, iar Chindia Targoviste ocupa pozitia a sasea in clasament, cu 24 de puncte, cu doua mai mult decat Viitorul. Dupa ce a scapat la limita de retrogradare in stagiunea trecuta, dupa un baraj cu CS Mioveni (2-0, 1-1), trupa lui Emil Sandoi a avut evolutii bune in ultimele luni, cu victorii impotriva lui Dinamo (1-0, 1-0), Craiova (1-0) si Botosani (2-0) si remize cu CFR Cluj (0-0), Astra (0-0) si Viitorul (1-1), toate echipe cu pretentii la play-off. Insa, tehnicianul incearca sa isi pastreze fotbalistii modesti si sa continue perioada buna.

Cum ati reusit sa faceti aceasta schimbare in bine de la un sezon la altul, aproape cu acelasi lot de jucatori?

Ca sa fiu sincer, nici macar acelasi lot nu-l mai avem, pentru ca noi, in comparatie cu sezonul trecut am pierdut niste jucatori importanti, cu exeperienta. L-am pierdut pe Benga, care s-a dus la UTA. L-am pierdut pe Diallo, un jucator foarte bun, care s-a dus la FCU Craiova. L-am pierdut pe Bic, pentru ca era imprumutat de Craiova. L-am pierdut pe Ivancici, care a fost important la finalul sezonului trecut si la meciurile de baraj si care a semnat cu Mostar, in Bosnia. L-am pierdut pe Dangubici, care a ales sa mearga la Celje, in Slovenia. Multi jucatori cu experienta de prima liga...

De ce au ales sa plece de la Chindia?

Noi i-am ofertat ca sa ramana in continuare, dar probabil ca au fost mai multumiti din punct de vedere financiar. Aici nu au fost probleme financiare niciodata, se dau salariile la timp, dar probabil ca au avut oferte mai bune din alte parti.

Cum ati alcatuit lotul in acest sezon?

Am adus imprumut niste jucatori tineri, pentru ca Dulca si Capusa sunt U21. Nici Iacob nu e chiar batran, are doar 24 de ani. Fomba este si el un jucator de perspectiva, de 21 de ani, care mai jucase la Ceahlaul, in Liga a 3-a, si avea doar cateva meciuri la Iasi. Daniel Popa era rezerva la Dinamo, dar e important pentru noi. Am intinerit echipa, avem si sase jucatori imprumutati. Il astept si pe Neicutescu sa dea jos kilogramele in plus si sa isi revina dupa accidentare. Diaz, imprumutat de la Sepsi, a avut o ruptura musculara, iar acum are covid. El are calitate si chiar ne lipseste mult de tot, sper sa-si fi revenit complet.

Care ar fi secretul evolutiilor consistente de pana acum?

Nu avem jucatori cu mare experienta in prima liga, dar sunt cativa care sunt de mult timp la Chindia, precum Cherchez, Aioani, Martac, Dinu, Negut, Dumitrascu sau Florea, care dau stabilitate lotului. Secretul e munca multa, faptul ca se pregatesc ireprosabil, avem niste principii si o organizare de joc pe care trebuie sa le respectam si aceasta dorinta a jucatorilor de a-si demonstra valoarea. Ei nu au fost in prim-planul fotbalului romanesc pana acum, au fost in Liga 2, rezerve sau la retrogradare si vor sa demonstreze ca au potential de mai mult. Nu am ce sa le repros jucatorilor ca implicare in antrenament, ca profesionalism. Chiar si jucatorii care au venit, chiar daca sunt tineri, au adus un alt suflu. Cred ca am avut o echipa foarte disciplinata, in majoritatea meciurilor, pentru ca am mai avut cateva sincope, cateva probleme de-a lungul campionatului.

Va fi greu sa va mentineti pe acest loc de play-off?

Va fi greu sa ne salvam de la retrogradare, pentru ca asta este obiectivul nostru. Nu se schimba obiectivul stabilit la inceputul sezonului. In strainatate, obiectivele sunt stabilite la inceputul campionatului si raman valabile pana la final. Asta nu inseamna ca noi nu vom incerca, asa cum am facut si pana acum, sa facem partide bune si sa acumulam cat mai multe puncte. Alte echipe sunt indreptatite sa aspire la un loc de play-off, precum FCSB, Craiova, CFR Cluj si Sepsi, care sunt cele mai puternice echipe din campionat. Mai sunt si alte echipe care au loturi foarte bune si ma gandesc aici la Viitorul, Astra, Dinamo sau Botosani. Noi luam fiecare meci in parte si asta ramane singurul nostru obiectiv, sa ne salvam de la retrogradare.

Nu v-ati imbatat cu apa rece...

Trebuie sa fim realisti. Putem avea rezultate doar cu munca multa, pe forta grupului si cu multa disciplina in timpul meciurilor. Putem sa fim in continuare o nuca tare pentru toata lumea. Daca, la un moment dat, nu vom mai respecta indicatiile si ni se va urca la cap ca suntem pe locul sase, in momentul ala sigur vor aparea problemele. Iau in calcul un anumit punctaj pe care trebuie sa il facem ca sa fim in grafic. Pana acum, nu pot sa spun ca sunt nemultumit, m-ar bate Dumnezeu. Suntem pe un drum bun, dar trebuie sa mentinem aceeasi concentrare si aceeasi disciplina.

V-ati obisnuit si cu meciurile jucate pe terenuri straine?

Asta e o problema foarte mare pentru noi. In acest sezon, am jucat la Ploiesti, Giurgiu si Buftea. Pentru noi, toate meciurile sunt in deplasare. Tot timpul suntem pe drumuri si ma gandesc cu groaza la perioada imediat urmatoare, cand meciurile se vor derula intr-un ritm infernal. Avem ceva din "Ciresarii", pana cum. Se fac eforturi si speram sa putem sa beneficiem si noi cat mai repede de un teren propriu. La jucatori se stabilesc anumite repere in teren, atunci cand joci pe acelasi stadion, te obisnuiesti cu dimensiunile terenului, cu lungimea firului de iarba, cu o anumita calitate a gazonului... Sunt lucruri importante si pot fi decisive la un moment dat. Nu pot sa spun decat ca urmatorul meci, cu Clinceniul, il jucam tot la Buftea. Pe urma nu stiu exact unde vom merge, probabil ca nici conducerea clubului nu stie exact unde vom mai juca. E o problema care ne-a destabilizat in unele momente. Ne obisnuisem cu "Ilie Oana", apoi ne-am mutat la Giurgiu si am avut probleme, am pierdut doua meciuri. Nici la Buftea nu e un stadion cunoscut pentru noi, e un capitol la care suntem dezavantajati fata de celelalte competitoare, care au casa lor.