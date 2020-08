INTERVIU | Emil Sandoi crede ca, in curand, vom avea 18 echipe in Liga 1: "Campionatele tari nu au play-off si play-out"

Antrenorul Chindiei asteapta marirea numarului de echipe si argumenteaza ca, in campionatele puternice pe care le urmarim la TV, exista 18 sau 20 de echipe si nu se joaca dupa sistemul play-of si play-out.

Dupa ultimele schimbari decise de Comitetul de Urgenta al FRF, ultimul loc din Liga 1, ocupat de Chindia Targoviste, si ocupanta locului al treilea din play-off-ul de promovare din Liga 2, pe care s-a clasat CS Mioveni, vor juca un baraj de mentinere/promovare in prima divizie. Acest baraj se va juca in dubla mansa, cu turul la Ploiesti (9 august) si retul la Mioveni (12 august). Emil Sandoi, antrenorul Chindiei, a vorbit despre aceasta partida, despre pandemia de coronavirus si despre cum ar trebui sa arate Liga 1 in sezoanele urmatoare.

E Chindia pregatita pentru acest baraj cu CS Mioveni?

Trebuie sa fim pregatiti pentru orice. Nu stiam ce decizie se ia pana la urma, dar stiam ca au fost discutii pe tema asta. Ma bucur ca ni se va da sansa sa ramanem in Liga 1. Eu am sustinut mereu ca in Romania ar trebui sa fie un campionat cu mai multe echipe. Intalnim o echipa de Liga 2, dar o echipa buna, care are in componenta multi jucatori valorosi. Cum unii chiar am lucrat, cu Mazarache si Herghelegiu la Craiova si cu Costin la FC Arges. Nu va fi un joc usor, dar, in ultima perioada, evolutia noastra a fost mult mai consistenta, iar eu si staff-ul meu avem cinci saptamani de cand lucram cu baietii. Au inteles ca ce ne dorim de la fiecare jucator si de la fiecare meci. Nu vom fi relaxati, vom aborda aceste doua partide cu seriozitate maxima.

Aveti probleme de lot? Isi termina vreun fotbalist contractul si pleaca?

Pentru aceste doua jocuri raman toti jucatorii, in afara de Filip Dagunbici, care a plecat deja de la echipa, dupa ce ii expirase contractul (n.r. - s-a transferat la NK Celje, in prima liga din Slovenia). Din punct de vedere al lotului suntem in regula. Mai avem probleme cu cativa jucatori, care sunt accidentati. Nu stiu daca o sa avem si un suspendat pentru prima partida, deoarece inca nu ni s-a transmis daca se sterg cartonasele luate pana acum.

Se vor schimba lucrurile la Chindia, daca se reuseste salvarea de la retrogradare?

Poate ca a contat si faptul ca nu am putut evolua la Targoviste, pentru ca acolo se lucreaza la stadion. Din ce stiu, acolo se lucreaza, nu stiu cand va fi finalizata renovarea. Chindia a reusit promovarea dupa 20 de ani, exista o medie destul de buna de spectatori, chiar daca se juca la Ploiesti. Din punctul asta de vedere, ne-au lipsit suporterii si, probabil, o sa lipseasca o perioada si mai mare. Cine stie cu pandemia asta cand se va da drumul spectatorilor pe stadioane?

A fost mai greu sa faceti pregatirea si sa jucati sub spectrul coronavirusului?

Am facut ultimele teste acum doua zile si asteptam rezultatele. Ati vazut ca la Chindia nu a fost niciun jucator infectat. Asta este un aspect pozitiv, pentru ca jucatorii au inteles ca este o perioada dificila pentru toata lumea si trebuie sa evite anumite lucruri pe care le faceau inainte. Nu avem ce sa le reprosam, sper sa nu avem vreun infectat acum, la ultimele teste. Nu i-am tinut mai mult in cantonament, chiar au avut ei grija si au fost mai mult decat profesionisti.

Credeti ca se rezolva acesta problema medicala sau fotbalistii trebuie sa se obisnuiasca sa traiasca cu virusul?

Din punctul meu de vedere, cred ca e putin probabil sa se rezolve problema, sa se joace fara efectuarea de teste si sa se dea drumul la spectatori pe arene. Noul campionat incepe destul de repede, iar la noi in tara numarul imbolnavirilor este in crestere, la fel si numarul celor internati la Terapie Intensiva. Nu cred ca vom avea parte de normalitate si de spectatori prea curand. Inteleg ca se vor face teste saptamanale, vor fi costuri mai mari, dar asta e situatia. Trebuie sa ne adaptam cu totii si sa respectam regulile pentru a ramane sanatosi.

Trebuia sa se treaca direct la 18 echipe si sa nu se mai joace acest baraj?

Nu stiu daca acum era momentul sa se treaca la 18 echipe. Dar, pe parcurs, peste un an sau peste 4 ani, eu cred ca se va reveni la un campionat cu 18 echipe. Nu m-am gandit daca se poate juca play-off si play-out cu 18 echipe, dar, in general, campionatele pe care le urmarim cu totii, cele mai puternice din Europa, se joaca in sistem tur-retur, cu 18 sau 20 de echipe. Nu urmarim ligile unde se joaca cu play-off si play-out sau ne intereseaza foarte putin, cautam doar rezultatele. Poate exista o filosofie pentru care am trecut la acest mod de disputare a campionatului, dar cred ca se va mari numarul de echipe.