Sandoi se pregateste sa devina un erou! "Vreau sa donez plasma convalescenta pentru bolnavii cu o forma grava de Covid-19"

Antrenorul Chindiei a fost depistat pozitiv la testul Real Time PCR, dar este hotarat sa ajute pacientii aflati intr-o stare mai grava.

Emil Sandoi, antrenorul Chindiei Targoviste, nu va sta pe banca la meciul cu Dinamo, din aceasta seara, dupa ce a fost infectat cu coronavirus. La jumatatea saptamanii, el va face un al doilea test si, daca acesta va iesi negativ, vrea sa doneze plasma convalescenta intr-un centru de donare de sange pentru a ajuta pacientii afectati mai grav de coronavirus.

"Meciul cu Dinamo o sa se joace. Eu nu o sa pot sa fiu pe banca, pentru ca in perioada asta trebuie sa stau in izolare. Stiu ca s-a schimbat protocolul si pot sa scap mai devreme fata de cele 14 zile, cum se cerea initial, in functie de negativarea diagnosticului pe care l-am avut. Pe banca Chindiei vor sta cei doi colaboratori ai mei, Vali Nastase si Dumitru Hotoboc. Noi, cei care am fost depistati pozitiv cu coronavirus, suntem ok. Am fost asimptomatici, nu avem absolut nicio problema grava. Asteptam vesti bune de la urmatorul test, care cred ca va fi facut peste vreo doua zile. Daca scap rapid, as vrea sa donez plasma convalescenta pentru a asigura transfuzii oamenilor care au facut o forma mai grava a bolii. Nu exclud, pentru ca, daca putem sa ajutam pe cineva, de ce sa nu o facem? Nu cred ca e mai dureros ca o donare de sange, dar, si daca ar fi mai dureros, nu conteaza. Atunci cand poti sa ajuti pe cineva, mai putin conteaza sacrificiile pe care le faci", a spus Sandoi pentru Sport.ro.