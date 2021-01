Sandoi, multumit dupa ce RAPUS-O pe Dinamo! "Cred ca a fost o victorie meritata!" Ce a declarat antrenorul Chindiei

Chindia Targoviste a reusit sa o invinga pe Dinamo in deplasare, scor 1-0, intr-un meci al etapei a 17-a din Liga 1.

Chindia isi continua parcursul bun in Liga 1 cu Emil Sandoi pe banca, iar dupa aceasta victorie, echipa a urcat pe loc de playoff in clasament.

Antrenorul echipei din Targoviste a fost multumit de rezultat si a declarat ca a fost un victorie obtinuta pe merit. Sandoi a mai spus ca astepta noi intariri la echipa si spera ca transferurile asteptate sa se concretizeze.

"Eu cred ca am demonstrat ca suntem o echipa disciplinata. O echipa care si-a creat ocazii de gol. Cred ca a fost o victorie meritata daca ne gandim la joc. Inca o data vreau sa ii felicit pe baieti, pentru au constientizat ca numai cu munca, cu antrenamente, cu sacrificiu, se pot face rezultate. Altfel, totul este intamplator.

Sa va spun sincer. Eu ma astetam sa fie chiar mai rau terenul. Cred ca totusi pentru frigul care a fost, terenul a aratat bine. S-a putut pasa, jucatorii au avut stabilitate pe picioare. In rest cred ca am abordat cu o atitudine buna acesta partida, nu am facut greseli pe faza defensiva.

Fara doar si poate este unul dintre cele mai bune jocuri pe care le-am facut. Ma bucur, va dati seama. Cand a inceput campionatul, m-am uitat si la transferurile pe care le-au facut restul echipelor. Pentru ca noi nu am transferat. Acum dorim sa mai aducem jucatori. Suntem in discutii, nu stiu exact daca reusim sa le finalizam. Sunt constient ca este un campionat destul de greu. Conteaza si victoria de azi, dar in continuare sunt atatea jocuri care vor fi aspru disputate. Sunt atatea puncte puse in joc. Meciurile se deruleaza intr-o viteaza factastica", a declarat Emil Sandoi.

Chindia Targoviste a urcat pe locul 6 in clasament, cu 24 de puncte, dupa 17 etape jucate. Dinamo se afla pe locul 8, cu 19 puncte acumulate.

