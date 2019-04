INTERVIU / Sandoi: ”Craiova si CFR nu stiu daca sa planga sau sa rada dupa acest egal”. Ce spune despre o eventuala revenire la Universitatea

CSU Craiova si CFR Cluj au terminat la egalitate, 0-0, in derby-ul etapei din Liga 1.

Desi o parte a publicului i-a cerut din nou demisia antrenorului Devis Mangia si a contestat strategia de achizitii a patronului Mihai Rotaru, Emil Sandoi, fostul antrenor al echipei intre 2014 si 2016, spune ca sezonul nu e inca ratat. Tehnicianul invita la calm si crede ca situatia se va redresa in perioada urmatoare, dar recunoaste ca nu ar putea refuza niciodata o oferta din partea clubului sau de suflet.





Cum vi s-a parut meciul cu CFR Cluj?

Ma asteptam sa fie un meci incrancenat, pentru ca ambele echipe aveau nevoie de puncte. A fost destul de echilibrat, desi Craiova nu si-a creat foarte multe ocazii de gol. Nici CFR-ul nu a avut prea multe, au fost ocazii cat degetele de la o mana. E un rezultat de egalitate care nici nu stiu daca multumeste pe vreuna dintre echipe. Pana nu se termina meciul FCSB-ului cu Sepsi, cele doua echipe nu stiu daca sa rada sau sa planga dupa acest egal. Ambele echipe si-au dorit victoria, dar au fost prudente.

"Nu e un sezon ratat pentru Craiova"



S-a strigat "demisia" pentru Mangia, a fost contestat si finantatorul Mihai Rotaru. E publicul craiovean prea impulsiv?

A fost o ultima saptamana in care rezultatele nu au fost cele scontate, iar echipa a primit multe goluri. S-a pierdut la Bucuresti, cu FCSB, scor 3-2, a venit rezultatul nefast cu Viitorul din Cupa Romaniei, 1-2, apoi s-a reusit doar un egal cu CFR Cluj. Cu Viitorul nu cred ca e jucata calificarea, trebuie sa ne uitam la revenirea lui Ajax de la Madrid sau la cea a lui Manchester United cu PSG. S-a intamplat la alt nivel, dar sunt exemple din fotbal. Nu este un sezon ratat, in astfel de momente trebuie pastrata mintea limpede. In fotbal e posibil orice, se poate rasuci situatia de la un joc la altul.

Care mai sunt sansele la titlu in acest sezon?

In privinta campionatului, sansele au scazut mult, dar nu e imposibil. Craiova, de la campionat la campionat, a facut cate un pas in fata. Eu consider ca ar fi o imbunatatire fata de sezonul trecut, daca se califica in finala Cupei Romaniei si daca termina pe locul secund in Liga 1. Anul trecut a fost unul foarte bun, asa ca si asteptarile au fost mai mari in acest sezon, pentru ca au fost si rezultate care au tinut echipa in lupta pentru titlu. Sansele exista, acum FCSB joaca cu Sepsi, etapa urmatoare se intalnesc FCSB si CFR Cluj, poate ca va profita si Craiova si va reveni din nou in lupta... Oricum, cred ca e foarte greu ca Craiova sa piarda locul trei, e aproape imposibil.



"Se vede ca lipseste Koljic de la Craiova"

Jocul v-a multumit?

Deh, mai sunt si perioade din astea in viata fiecarei echipe! Craiova cred ca e dependenta de Koljici, se vede ca lipseste un jucator care a fost decisiv in multe dintre partidele pe care Craiova le-a jucat in acest sezon. Era altceva cu Mitrita si cu ceilalti jucatori transferati pe teren. Dar trebuie spus ca acesti jucatori au plecat pe niste sume importante, care erau greu de refuzat. Si de catre club, si de catre jucator. Nu isi dorea nimeni sa plece cei mai buni jucatori, dar retetele financiare au fost iesite din comun, neasteptat de mari.

Puteau fi opriti in vreun fel?

Nu cred, era greu sa ii pastrezi, pentru ca e vorba de multi bani. Si daca ii opreai cu forta, poate ca jucatorii astia ramaneau cu gandul la transferurile esuate si nu mai dadeau acelasi randament. Hai sa ne gandim la cazul Florin Costea, de exemplu! Si mie mi s-a intamplat. M-am accidentat intr-o finala de Cupa Romaniei (n.r. - 1993, „U” Craiova - Dacia Unirea Braila, 2-0), dupa care trebuia sa plec la Olympique Lyon. Era o reteta financiara fantastica, dar intr-o fractiune de secunda m-am accidentat si s-a dus totul, am lipsit si de la Mondialul din 1994. E greu sa opresti un jucator care are o asemenea oferta. Pana la urma, toate cluburile de la noi vand, asta e situatia. Poate e si sansa vietii lor, nu stii daca se mai intalnesc cu asa ceva. Nu pot sa condamn pe cineva ca au plecat jucatorii! Probabil ca va veni si randul lui Bancu... E foarte important pe cine aduci in locul lor, sa stabilesti clar strategia de viitor si sa gasesti jucatorii potriviti pe care sa ii aduci. Koljici si Fortes sunt transferuri bune, multa lume, chiar si eu, se astepta mai mult de la Meza Colli. Adevarul e ca nu poti sa ai procentaj de 100% in privinta transferurilor pe care le faci. Niciun club din lumea asta nu ghiceste toate transferurile.

Sandoi: "Nu as putea refuza Universitatea Craiova"



Se spune ca meciul cu Viitorul ar fi decisiv pentru Mangia. Ati fi dispus sa reveniti la Craiova, sa faceti echipa din nou cu Sorin Cartu?



(rade) Ce facem, vindem pielea ursului din padure? Mangia e un antrenor bun, care a facut multe lucruri bune pentru Craiova. Eu imi doresc ca echipa sa-si revina, sa mearga mai departe si in Cupa Romaniei, sa se apropie de primul loc in Liga 1... Chiar daca nu sunt, in momentul de fata, in cadrul clubului, sunt legat total de Universitatea Craiova si o sa fiu toata viata, indiferent unde voi activa. Dar nu pot sa ma propun singur, nu am facut-o niciodata. Eu nu cred ca exista vreun fost component al echipei Craiovei, care sa refuze vreodata clubul pe care il iubeste atat de mult, unde s-a format si ca om, si ca jucator. Nu cred ca exista vreunul dintre noi care sa refuze clubul asta.

Nu ati apucat sa antrenati pe noul stadion...

Nu, noi ne-am confruntat atunci cu probleme dificile, pentru ca a fost o perioada de tranzitie. Stadionul nou era in constructie, nu aveam terenuri de antrenament, pentru ca cantonamentul era si el renovat. Ne-am antrenat pe la Isalnita, nu aveam refacere, jucam pe Extensiv. Stiam ca va fi o perioada foarte grea, toata lumea stia ca va fi foarte greu. E adevarat ca acum conditiile sunt fara repros, asa cum trebuie sa fie la o echipa profesionista si de talia Craiovei.