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Artista și-a amintit cum fostul portar al echipei naționale s-a enervat foarte tare în timpul emisiunii, însă a reușit să reziste propriei emoții.

Codruța Filip, amintiri cu Florin Prunea de la Desafio

„Nu știu dacă să vă fac să râdeți, dar la un moment dat, când s-a enervat rău… Având în vedere condițiile în care am stat, te așteptai ca la un moment dat să clacheze, dar nu.

Ne-a prins în pustiu o furtună mare de tot și cred că am stat mai mult de 24 de ore uzi la picioare. Am făcut și probe, și trasee, era să o dăm în pneumonie.

Și știu că a zis domnul Prunea că «plec acasă, ne batem joc?». Era fiert să câștige probele. Nu se lăsa deloc”, a povestit Codruța Filip, la „Fața la joc!”.

„Fața la Joc!”, la PRO TV și pe VOYO

„Fața la Joc!” este una dintre emisiunile dedicate sportului difuzate săptămânal de PRO TV și VOYO. Totodată, Costin Ștucan poate fi urmărit și în cadrul emisiunii „Play On Sport”, disponibilă exclusiv pe platforma VOYO.

Nu ratați o nouă ediție „Fața la Joc!”, duminică, de la ora 13:00, la PRO TV și pe VOYO.