"Craiova a reusit sa-si consolideze locul 2!" Cum comenteaza Emil Sandoi meciurile din playoff ale oltenilor! "Aici o sa fie cheia in meciul de la Cluj!"

Emil Sandoi a comentat sansele pe care le mai are Universitatea Craiova la titu in acest sezon.

Fostul jucator si antrenor al oltenilor a vorbit la Pro X despre cum arata Craiova in playoff in acest an, el observand o crestere a echipei in ultima vreme.

"Favorita este CFR, pentru ca a avut un parcurs de metronom in tot acest sezon, dar si Craiova este o candidata la titlu. Acum deja FCSB-ul a pierdut putin teren, iar eu am vazut o constanta in playoff pentru Craiova, care n-a fost in sezoanele trecute. In anii trecuti, Craiova facea o figura deosebita in sezonul regulat, iar apoi in playoff se naruiau toate sperantele. Din punctul asta de vedere, in acest sezon in playoff, Craiova a demonstrat o maturitate si in rezultate, si in joc. Au trecut 4 etape din playoff, a fost acea infrangere la FCSB, o infrangere categorica din punct de vedere al scorului, dar in rest Craiova a reusit sa adune 3 victorii in playoff. De-asta este acolo. Cred ca au reusit sa-si consolideze pozitia secunda in clasament pentru ca deja diferenta intre Craiova si FCSB e de 5 puncte, care pot fi recuperate.

Craiova a demonstrat o alta maturitate in joc. M-am uitat si la meciul cu Astra, si la cel cu Botosani. Nu pot sa zic ca a dominat tot meciul Craiova, dar de fiecare data a avut un numar de ocazii de gol mai mare decat adversarul pe care l-a intalnit si parca a stiut sa gestioneze foarte bine si momentele mai grele din timpul meciului. M-a surprins in mod placut ca, in afara de omogenitatea pe care au capatat-o, au o banca foarte buna.

Au jucatori care pot sa faca diferenta. In plus, s-au stabilizat lucrurile la club. Sorin Cartu, la orice club din tara s-ar duce, este un nume care reuseste sa capaciteze oamenii de langa el, indiferent de postul pe care il ocupa in organigrama", a declarat Emil Sandoi la Ora exacta in sport.

"Ivan si Mihaila sunt jucatori cu o explozie extraordinara!"

Referitor la cum ar putea Craiova sa castige in meciul cu CFR Cluj, fostul fundas a enumerat cateva dintre calitatile oltenilor.

"Ma gandeam ca mi s-a terminat bateria la ceas. Cateodata si ceasurile mai au o intarziere de cateva secunde. Daca ar fi o secunda de intarziere pentru CFR, poate i se defecteaza automaticul lui Petrescu, si Craiova reuseste vreo surpriza.

CFR e o echipa grea, sunt multi jucatori cu experienta care au meciuri grele in spate, de cupe europene, in care au intalnit adversari importanti si in fata carora au gestionat fara greseala aproape toate situatiile prin care au trecut.

Dar Craiova a crescut in ultimii ani. Pentru Craiova e un moment al adevarului. In sezoanele trecute, Craiova reusea rezultate bune cu echipele mai putin cotate si se incurca cu FCSB, cu CFR. Acum cred ca si omogenitatea din cadrul clubului, si valoarea jucatorilor, si sclipirile individuale pe care pot sa le aiba, o sa fie un plus."

Emil Sandoi a vorbit si despre cei doi jucatori ai Craiovei care au parut sa treaca printr-o perioada mai dificila. El considera ca si Mihaila, si Ivan sunt doi fotbalisti valorosi, care pot sa faca o diferenta in meciul de la Cluj.

"Mihaila a avut cateva ocazii pe care daca reusea sa le fructifice, poate ca altfel am fi vorbit despre el. Ivan trece printr-o perioada dificila, pacat de calitatile pe care le are. Asteptam foarte multe de la el si parca nu ii prea iese nimic. Totusi Bergodi mizeaza in continuare pe el si a facut un meci mai bun decat cele dinainte. Poate ca la meciul cu CFR o sa fie o surpriza si o sa faca diferenta pentru ca si Ivan si Mihaila sunt doi jucatori de viteza fantastici pe flancuri, cu o explozie extraordinara. Poate ca aici o sa fie cheia in meciul de la Cluj.

Eu imi aduc aminte de cand imi era jucator, nici el nu stia exact postul pe care voia sa joace. Daca ii sugeram varf impins, zicea da, daca ii spuneam banda stanga, zicea ca da, si acolo ar fi bine. Eu sper sa-si revina pentru ca si clubul a facut investitii ca el sa fie readus", a spus Sandoi.