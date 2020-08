A umilit-o pe Dinamo cu probleme de lot! Prima reactie a lui Sandoi, aflat in izolare, dupa victoria mare in fata lui Contra 

Chindia Targoviste s-a impus pe teren propriu cu Dinamo, 1-0.

Dambovitenii au facut surpriza etapei dupa ce au reusit sa o invinga pe Dinamo, aflata la debutul lui Cosmin Contra pe banca, in ciuda problemelor de lot. Fara antrenor si cu mai multi jucatori izolati din cauza coronavirusului, jucatorii Chindiei au dominat-o pe Dinamo pe durata intregii partide.

Aflat in izolare, Emil Sandoi a vorbit despre prestatia jucatorilor sai, reamintind de problemele pe care le are echipa in momentul de fata, insa bucuros de victoria mare obtinuta.

"Uitati-va ce am avut pe banca de rezerve, l-am avut pe Berisha care era accidentat. Si cu exceptia lui Liviu Mihai care si-a manifestat dorinta de a pleca si a juca undeva prin Moldova, aveam doar jucatori tineri in rest, nu am vrut sa riscam, in teren aveam multi jucatori sub 21, nu am vrut sa riscam, eram convins ca si ceilalti jucatori puteau duce acest ritm.

Au respectat tot ce am stabilit impreuna, am facut foarte putine greseli pe faza defensiva, Dinamo a avut o singura ocazie mai clara prin Sorescu in repriza a doua. Noi am avut una in prima repriza cat roata carului si inca una cand Yameogo nu a nimerit poarta.

Fara lipsa de modestie, cred ca este un rezultat meritat care a reflectat ce s-a intamplat in teren.

Am incercat sa profitam astazi de unele probleme pe care le au si ei. Sunt convins ca pe parcurs Cosmin va reusi sa revitalizeze echipa, am vazut ca vor urma transferuri si sunt convins ca Dinamo va reveni", a spus Emil Sandoi pentru Digi Sport.