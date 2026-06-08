Rapid abordează cu multă încredere perioada de vară premergătoare ediției 2026-2027 de Superliga României, urmând să facă mutări la nivelul lotului de jucători, veniri și plecări.

Deja, la nivel oficial, clubul din Giulești a anunțat că se desparte de patru nume, de Elvir Koljic, Daniel Paraschiv, Leo Bolgado și Diogo Mendes. În cazul lui Paraschiv, Sport.ro a anunțat de zilele trecute că oamenii din conducere erau hotărâți să renunțe la el, dar mai erau puține speranțe, foarte puține ce-i drept, în privința rămânerii lui, dacă Daniel Pancu hotăra că vrea să mizeze pe el.

Timotej Jambor e pe stitul dorit de Daniel Pancu, dar Rapid nu crede că se poate adapta

Din informațiile Sport.ro, o altă plecare pregătită este cea a lui Timotej Jambor (23 de ani), care nu s-a adaptat la Rapid, dar nici la echipele la care a fost împrumutat de giuleșteni.

În vara anului 2024, acționarii Rapidului au plătit un milion de euro pentru serviciile lui Timotej Jambor, atacantul slovac adus de la MSK Zilina. La acel moment, 700.000 de euro era cota atacantului, conform site-urilor de specialitate, dar la ora actuală a scăzut la 400.000 de euro, din cauza evoluțiilor șterse!

Chiar dacă Jambor are un stil de joc care îl place lui Daniel Pancu, antrenorul Rapidului nu știe dacă va mai miza pe el, date fiind eșecurile pe bandă semnalate în acești doi ani de la semnarea contractului cu Rapid.

Timotej Jambor, decepție la Rapid. S-a plătit 1 milion de euro pentru transfer

Conducerea este hotărâtă să îl treacă pe lista neagră, iar Daniel Pancu, deși este o persoană care apreciază stilul de joc al atacanților în care se încadrează și Jambor, este sceptic în ceea ce privește integrarea acestuia de acum la clubul din Giulești.

Jambor a fost adus cu mari așteptări la Rapid în vara anului 2024. Giuleștenii plăteau un milion de euro celor de la Zilina pentru a-l achiziționa pe unul dintre cei mai promițători atacanți din Slovacia de la acea vreme.

Cu toate acestea, atacantul nu a reușit să se impună la Rapid. După șase luni fără gol marcat a fost împrumutat jumătate de sezon la fosta sa echipă, Zilina, iar vara trecută s-a întors în Giulești.

﻿ Atacantul Timotej Jambor a fost împrumutat de două ori de Rapid

În sezonul 2025-2026, a reușit doar două goluri și un asist în cele 15 de partide disputate pentru Rapid. Apoi, în februarie 2026, a fost cedat împrumut la formația din Polonia – Slask Wroclaw, dar conducerea acesteia nu a activat clauza de cumpărare și se întoarce, teoretic, conform acordului, la Rapid.

A marcat doar două goluri și a oferit doar o pasă decisivă în 12 partide, iar polonezii au considerat că este prea puțin pentru activarea clauzei.