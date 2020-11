Mihai Costea a evoluat din nou in Liga 1 dupa patru ani! Fotbalistul a debutat pentru Chindia in victoria contra Craiovei: "Aici am trait si bune, si rele!"

Mihai Costea (32 de ani) a revenit dupa patru ani in Liga 1.

Fostul atacant al FCSB-ului s-a transferat la Chindia Targoviste, unde a si debutat pe finalul partidei castigate cu 1-0 impotriva Craiovei. Mihai Costea a intrat in minutul 87 in locul lui Daniel Popa, avand chiar ocazia sa execute o lovitura libera, slab sutata insa.

Chindia Targoviste a invins liderul Craiova, care poate fi ajunsa sambata seara de catre FCSB daca aceasta o va invinge pe FC Botosani.

Inainte de a reveni in Liga 1, el a avut o experienta de 4 ani in Emiratele Arabe Unite, unde a jucat la trei cluburi de acolo.

"Ma bucur ca am debutat pe acest stadion, unde am trait si bune si rele, dar m-am format ca fotbalist la Craiova si de aici am plecat mai departe. Ultima perioada am fost in Emirate, anul trecut am terminat contractul, am avut oportunitatea sa prelungesc, dar am asteptat alte oferte si am pierdut anul pana la urma deoarece a venit pandemia."

Referitor la condamnarea lui Adrian Mititelu, Mihai Costea a spus:

"Eu stiu doar ca Steaua m-a transferat de la Universitatea Craiova pe o suma foarte mare, imi pare rau pentru Mititelu si familia lui, sper sa treaca cu bine aceasta perioada grea, nimeni nu-si doreste sa treaca prin astfel de momente", a declarat Mihai Costea dupa partida.