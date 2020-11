Au voie sa viseze la titlu?! Stelistii, in al 9-lea cer dupa a 4-a victorie consecutiva! Prima reactie a lui Toni Petrea dupa 2-0 cu Chindia

FCSB tine aproape de Craiova! Sunt 3 puncte pana la vicecampioana din sezonul trecut.

Toni Petrea a fost nemultumit de ceea ce a vazut la echipa lui in prima parte a jocului. De aceea l-a trimis in teren pe Bus dupa pauza. Si Simion a fost schimbat cu Adrian Sut, la fel cum s-a intamplat si in jocul cu Hermannstadt, din etapa trecuta.

"Ce ne-a interesat de la inceput, am reusit, am luat cele 3 puncte. Jocul a fost destul de bun, felicit jucatorii pentru revolutie si pentru rezultat. Tot timpul ii incurajez pe fundasi sa se duca in careu si sa fie agresivi si in atac, nu doar in aparare. Ma bucura golul lui Cristea.

In prima repriza, am avut ceva dificiutlati in a controla jocul, l-am bagat pe Sergiu Bus, pe Sut, am vrut sa-i vedem. Bus a intrat pe teren, a fost prezent, a avut ocazii, dar nu s-a lipt la gol. Ne dorim sa ajungem pe primul loc si sa ne mentinem acolo. Incercam sa ne concentram la fiecare meci, sa scoatem maximum", a spus Petrea la Digisport.