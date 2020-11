Revenire de senzatie in Liga 1 inainte de Chindia - FCSB! Mihai Costea a facut anuntul: "O sa semnez!"

Mihai Costea (32 de ani) si-a anuntat revenirea in Liga 1.

Fostul atacant de la Craiova si FCSB este gata sa revina in Liga 1. Mihai Costea va semna cu Chindia Targoviste, iar anuntul a fost facut chiar de acesta.

Costea se antreneaza de ceva timp cu echipa din Targoviste, dupa experientele din Emiratele Arabe Unite din ultimii ani.

Atacantul a evoluat la Al Ittihad, Al Arabi si Al Fujairah, unde a fost antrenat si de celebrul Diego Maradona:

"Am marcat mlte goluri, chiar daca nu am stat nicaieri mai mult de un an (n. r. in Emirate), pentru ca asa e acolo si am avut sansa sa joc unde altii platesc bani grei sa vina in vacanta! Chiar am avut noroc si ma stie toata lumea in Golf si ma gandesc sa ma mai intorc acolo pe final de cariera.

O sa semnez cat de curand (n. r. cu Chindia Targoviste). Sunt bine, eu am norocul ca asa am fost mereu, nu prea ma ingras, ca am fost nativ asa, nu prea m-am accidentat. Cu pregatirea sunt putin in urma, dar usor-usor... Am terminat in Dubai spre finalul anului trecut, am mai avut niste oferte de acolo, am asteptat, am pierdut anul si acum mi-e dor de fotbal si vrea sa revin pe teren, sa intru iar in circuit. Eu nici nu ma gandeam ca o sa ma mai intorc in Liga 1, pentru ca voiam sa continui in zona aia, dar m-a prins pandemia si stand un an... Poate o sa ma mai intorc acolo, nu se stie in viata", a spus Mihai Costea, pentru Fanatik.

Potrivit sursei citate, fostul atacant al FCSB-ului va semna un contract cu Chindia valabil pana la finalul sezonului, cu posibilitate de prelungire.

FCSB ii platea Craiovei 1.4 milioane de euro in 2011 pentru transferul lui Mihai Costea. La 4 ani distanta, atacantul parasea echipa ros-albastra din postura de jucator liber.