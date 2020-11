Asteapta apelul de la Radoi dupa ce a devenit golgheter in Liga 1! Prima reactie a lui Tanase dupa victoria cu Chindia 

Florin Tanase (25 ani) a inscris in meciul cu Chindia pentru 2-0.

Capitanul FCSB-ului a stabilit scorul final din deplasarea cu Chindia, 2-0, iar cu reusita sa l-a egalat pe Dennis Man in clasamentul golgheterilor din Liga 1. Cei doi au cate 7 goluri fiecare in noul sezon.

Florin Tanase a vorbit la finalul partidei despre jocul echipei, golul inscris, dar si despre nationala Romaniei, acolo unde asteapta sa fie convocat dupa performantele reusite.

"Un joc bun, trei puncte, ne-am atins obiectivul. Am simtit ceva la gamba dar nu este nimic grav.

Cu doua, bineinteles, de fapt, cu mai multe. Nu se pune problema sa fim in lupta la titlu decat cu o singura echipa, mai sunt multe etape, dupa se injumatatesc punctele. In playoff are orice echipa sanse, parerea mea.

Este destul de greu sa joci din 3 in 3 zile, stim si noi cum este acest lucru, dar ma bucur pentru ca ne reprezinta in Europa. Imi pare rau ca nu am reusit si noi din cauza virusului sa ajungem acolo. Va fi o lupta frumoasa.

Suntem bucurosi ca marcam multe goluri, acesta a fost intotdeauna spiritul nostru, de a marca, de a juca spectaculos. Ne bucuram ca ne iese in inceputul de campionat, dar sper sa o tinem tot asa pana la final. Degeaba marcam multe goluri daca nu luam toate punctele.

Nu conteaza, ori eu, ori Man, important este titlul pentru noi.

Nu stiu, ramane de vazut, daca voi fi chemat, voi raspunde cu placere", a spus Florin Tanase la finalul meciului.