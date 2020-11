10:12

FC HERMANNSTADT 0-1 ASTRA GIURGIU

Min. 93: Final de meci! Astra Giurgiu se impune in fata lui Hermannstadt!



Min. 81: GOOOOOOOL ASTRA! Valentin Gheorghe primeste o pasa in careu de la Budescu, evita elegant un adversar si trimite mingea printre picioarele portarului de la Sibiu!





Min. 73: Dubla ocazie Hermannstadt! Karanovic nu il putea invinge pe portarul Astrei din cativa metri in prima faza, mingea ricoseaza la Jo Santos, care din fata portii nu il poate bate pe Lazar. Doua parade reusite de portarul giurgiuvenilor in cateva secunde!



Min. 51: Ocazie Astra! Graovac trimite o lovitura cu capul, iar portarul sibienilor respinge cu varful degetelor mingea in transversala.



Min. 42: Ocazie Astra! Budescu a trimite un sut in blocaj, dupa o actiunea individuala a lui Merloi! Mingea a ricosat dintr-un jucator al sibienilor in corner!





Min. 23: Ocazie Astra! Valentin Gheorghe a preluat o actiune pe cont propriu, a intrat in careu, dar a trimis pe langa poarta. Min. 17: Ocazie Hermannstadt! Jo Santos expedieaza din lovitura libera un sut periculos din afara careului, dar partarul Astrei respinge in corner.

Min. 1: A inceput meciul!

Echipele de start:



FC Hermannstadt: Cristiano - Voda, Viera, Stoica, Oprut - Addae, Romario - Joalisson, Mustivar, Alhassan - Fabio Fortes Rezerve: Belu, Bastos, Buzan, Karanovic, Scarlatache Astra Giurgiu: Lazar - Sousa, Graovac, Dima, Radunovic - Gheorghe, Crepulja, Canadjija, Merloi - Azulay, Budescu Rezerve: Bruno, Riza, Montini, Balaure, Moise, Wuthrich, Stahl, Radut, Popa



Prima partida de astazi din Liga 1 le pune fata in fata pe FC Hermannstadt si Astra Giurgiu.

Cele doua echipe au cate o infrangere si cate o remiza in ultimele meciuri din campionat, aflandu-se in partea inferioara a clasamentului.

Echipa lui Ruben Albes are 11 puncte dupa primele 10 etape si este pe locul 12 in clasament, obtinand 5 remize, cu Dinamo (1-1), Academica Clinceni (2-2), Gaz Metan Medias (1-1), UTA Arad (1-1) si Sepsi (1-1), doua victorii, cu Chindia Targoviste (3-1) si FC Botosani (2-1), si 3 infrangeri, cu CFR (0-1), FCSB (0-5) si Universitatea Craiova (0-1).

De cealalta parte, Astra are doar 5 puncte si ocupa ultimul loc al clasamentului. Giurgiuvenii au obtinut o singura victorie in acest sezon, in fata celor de la Poli Iasi (4-0), avand doua remize, cu Sepsi (2-2) si Dinamo (1-0) si 7 infrangeri, suferite in fata celor de la FCSB (0-3), Universitatea Craiova (0-2), CFR Cluj (0-2), Viitorul (1-4), FC Voluntari (2-3), FC Arges (0-1) si Academica Clinceni (0-2).

Cele doua echipe s-au mai intalnit in trecut de 4 ori, doua partide fiind castigate de Astra, iar celelalte doua incheindu-se cu scor de egalitate.

Meciul dintre FC Hermannstadt si Astra Giurgiu este programat de la ora 17:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

FC Hermannstadt: Cristiano - Voda, Viera, Stoica, Oprut - Addae, Pires - Caiado, Mayoral, Jo Santos - Fabio Fortes

Astra Giurgiu: Lazar - Bruno, Graovac, Dima, Radunovici - Radut, Crepulja, Canadjija, Gheorghe - Stahl, Budescu