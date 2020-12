Mircea Rednic este pregatit de debutul la Viitorul! Antrenorul anunta schimbari in primul "11" inaintea partidei cu Chindia

Rednic va debuta pe banca Viitorului la partida de sambata impotriva Chindiei Targoviste, care se va juca de la ora 19:30.

Antrenorul a anuntat ca este pregatit sa faca mai multe schimbari in primul "11", fata de echipa de start pe care o alinia Ruben de la Barrera in acest sezon. Rednic a declarat ca vrea sa le ofere sansa de a juca unor fotbalisti care in sezonul trecut erau titulari indiscutabili, dar in acest sezon au evoluat mai putin.

Rednic a analizat echipa Chindiei, iar antrenorul transmite un semnal de alarma inaintea partidei, declarand ca valoarea echipelor este destul de echilibrata, iar formatia lui Emil Sandoi poate lovi oricand pe contraatac.

"Sper sa fie un debut reusit. Avem doua absente, Ganea si Boboc, de duminica vor intra cu echipa. Am preferat sa nu risc cu ei. Am un grup mare, am de unde alege, mai ales ca vreau sa dau sansa unor fotbalisti care au evoluat mai putin in ultima perioada, dar care au jucat titulari sezonul trecut.

Chindia e o formatie foarte periculoasa pe contraatac si o echipa care munceste mult. Trebuie sa tratam foarte serios acest meci. Sper sa facem diferenta, dar s-au echilibrat valorile, deoarece Chindia are jucatori cu calitate, e o echipa disciplinata, care trateaza jocurile foarte serios. Se ajunge greu in fata portii lor.

E bine ca am avut mai mult timp la dispozitie sa cunosc jucatorii, dar ar fi fost un avantaj sa jucam cu Hermannstadt saptamana trecuta, pentru ca aveau mai multi jucatori importanti indisponibili", a declarat Mircea Rednic la conferinta de presa de dinaintea partidei.

Viitorul are un meci in minus in Liga 1, fiind pe locul al saptelea cu 16 puncte. Chindia este la un punct distanta, cu 15 puncte.