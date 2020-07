Debut cu stangul pentru Emil Sandoi la Targoviste! "Speram sa schimbam norocul, dar ne-au costat greselile copilaresti!" Prima reactie 

Emil Sandoi a debutat la Chindia Targoviste cu o infrangere.

Noul antrenor al dambovitenilor considera ca punctele au fost pierdute din cauza unor greseli copilaresti, in ciuda faptului ca elevii sai au dominat partida.

"Poate noi am avut cateva ocazii mari de a marca. Din punctul asta de vedere nu pot sa spun ca nu am avut ocazii, am facut niste greseli individuale, copilaresti. La primul gol, Gheorghe, care e un copil de mare perspectiva, a avut o executie foarte frumoasa in conditiile in care erau 4 jucatori in zona respectiva. La fel, la golul 2, o greseala de pozitionare, nici n-am urmarit o minge respinsa. Pot sa spun ca am suferit la organizare pe faza defensiva.

Nici cei de la Voluntari nu au mai avut ocazii clare. Poate ca la numarul de ocazii e un plus pentru noi. Am dominat, dar greselile, unele dintre ele copilaresti, ne-au costat.

Timpul este foarte scurt, ne preseaza de o maniera incredibila. Au mai ramas foarte putine etape, celelalte echipe au reusit sa se distanteze si este din ce in ce mai greu. Dar in fotbal nimic nu este imposibil. Inainte de joc am spus ca poate schimb norocul, sa fie de partea noastra. Astazi n-am reusit.

In fotbal trebuie sa speri pana in ultima secunda. Eram constient cand am acceptat ca e o situatie deosebit de grea, pentru ca echipa era pe ultimul loc, la egalitate cu Dinamo. Stiam cate etape mai sunt. Din pacate nici nu ne-au ajutat celelalte rezultate, dar uitati-va la Sibiu, sezonul trecut au mers la baraj in ultima secunda. Cine stie ce se intampla.

In aceasta seara imi pare rau pentru munca pe care au depus-o baietii, pentru majoritatea timpului in care au incercat sa fie organizati bine si defensiv, si sa faca o tranzitie. Din punctul asta de vedere a existat o preocupare, dar ne-au costat greselile pe care le-am facut", a punctat Emil Sandoi la finalul partidei in care FC Voluntari s-a impus cu 2-0.