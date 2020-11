Moment emotionant la Chindia - Sepsi! Jucatorul diagnosticat cu o boala rara a inscris un super-gol! Cum s-a bucurat de reusita

Denis Dumitrascu (25 ani) a fost diagnosticat cu o boala autoimuna in urma cu doi ani, dupa ce echipa sa nu a reusit sa promoveze in Liga 1.

Fundasul stanga al Chindiei Targoviste a marcat un gol exceptional in partida contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Dumitrascu a profitat de o greseala in lant a apararii adverse si l-a "executat" pe spaniolul Fernandez. Imediat dupa ce a marcat, fotbalistul Chindiei a facut semne catre capul sau, aratand faptul ca nu are par.

Fotbalistul a descoperit ca sufera de alopecie dupa meciul din barajul de promovare in Liga 1 pe care Chindia Targoviste l-a pierdut in urma cu doi ani, la loviturile de departajare, impotriva lui Voluntari.

Alopecia este o boala autoimuna care din cauza unor dezechilibre chimice, dar si a stresului cauzeaza caderi de par. Desi a luat in calcul sa isi faca implant de par, medicii i-au explicat ca firele nu ar rezista din cauza bolii. In prezent, Denis a inceput un tratament de injectii cu plasma in pielea scalpului, dar si in barbie si sprancene.