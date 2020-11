"Individualist, nu a dat o pasa! Nu mi-a placut deloc!" Dennis Man, facut praf dupa Chindia - FCSB! Cine este jucatorul care s-a remarcat din echipa ros-albastrilor

FCSB s-a impus in deplasare cu Chindia Targoviste, scor 2-0.

FCSB a invins-o pe Chindia si pastreaza contactul in fruntea clasamentului cu Universitatea Craiova.

Cristea si Tanase au fost oamenii cu golurile la FCSB, care acumuleaza 21 de puncte in Liga 1, cu 3 mai putin decat Craiova.

In ciuda faptului ca ros-albastrii au obtinut a patra victorie la rand, Helmut Duckadam este in continuare foarte nemultumit de cum arata jocul echipei. Fostul presedinte de imagine al FCSB-ului spune ca fotbalistii sunt in continuare individualisti si nu formeaza o echipa. Cel mai criticat fotbalist dupa meciul cu Chindia a fost chiar Dennis Man, unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1:

"Nu mi-a placut FCSB. A castigat pe merit, dar nu-mi place. FCSB are cel mai bun lot la ora actuala, peste Craiova, peste CFR. Dar nu vad acel joc pe care eu il astept de ani de zile, cu trasee, fiecare joaca pentru el. Daca pana acum l-am laudat pe Dennis Man, cel mai in forma fotbalist din Romania, astazi nu mi-a placut de niciun fel. Individualist, nu a dat o pasa la nimeni", a spus Duckadam, la Digi Sport.

Duckadam: "Mi-a placut de Morutan!"

Fostul oficial al FCSB-ului a fost atras de prestatia lui Olimpiu Morutan, pe care spune ca nu a avut ocazia sa il laude prea des:

"In schimb, mi-a placut un jucator pe care eu nu-l laudam prea des, Morutan. Astazi, a dat pase, a fost altruist in fata portii. Dar nu vad trasee, nu vad un joc de echipa, se joaca totul pe inspiratia lui Tanase, a lui Man, Vina, nu sunt trasee de joc clare. Cand intra in teren, sa vezi o echipa, la valorile individuale pe care le are, ca domina adversarul prin scheme. Totul e la intamplare din punctul meu de vedere", a mai spus Duckadam.

Pentru FCSB urmeaza duelul de pe teren cu Botosani, programat sambata, de la ora 21:45.