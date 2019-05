Sandoi il face praf pe Donkor si ii reproseaza lui Papura o schimbare: "Din pacate pentru unii, fotbalul se joaca si cu mintea!"

Donkor a facut un meci catastrofal cu FCSB.

Emil Sandoi nu intelege intrarea lui Donkor la faza in urma careia FCSB a deschis scorul din penalty.

"Din pacate pentru unii, fotbalul asta se joaca si cu mintea", spune Sandoi.

"La faza penalty-ului, e inadmisibil sa ai o asemenea intrare. E strigator la cer. Nu este prima data cand Donkor face asemenea greseli. Cateodata este asa de repezit, asa de bramburit in unele momente, si vedeti ca astfel de momente fac diferenta."

"Pacat de atmosfera, pacat de public. Lucrurile se complica pentru Craiova in finalul de campionat".

Sandoi ii reproseaza o schimbare lui Papura



Emil Sandoi e de parere ca Papura putea sa abordeze meciul cu mai mult curaj si ii reproseaza schimbarea lui Barbut cu Meza Colli, din minutul 68.

"Barbut a avut o prestatie buna acolo in banda dreapta. El este un jucator imprevizibil, care oricand poate sa iti creeze o faza periculoasa."

"Acest Meza Colli a fost anuntat cu surle si trambite atunci cand a fost adus. Dar pana in momentul de fata, nici macar intr-un singur meci nu si-a confirmat valoarea. Eu nu imi aduc aminte de niciun meci in care sa fi jucat bine Meza Colli", a mai spus Sandoi la Ora exacta in sport (PRO X).