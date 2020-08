EXCLUSIV | Chindia-Dinamo e MECI INTERZIS?! Cum se simte Sandoi dupa ce a fost conformat cu coronavirus si ce simptome a avut

Antrenorul Chindiei, preparatorul fizic si mai multi jucatori au fost confirmati cu coronavirus.

Sandoi a facut o forma usoara de Covid, astfel ca spera sa primeasca rezultat negativ la urmatoarea testare. Sandoi a petrecut o noapte in spital, iar acum e in izolare, la Targoviste. Antrenorul n-are nicio sansa de a sta pe banca echipei sale luni, in meciul cu Dinamo. Sandoi compara boala cu 'un inceput de raceala'. Toti jucatorii infectati sunt bine, fara sa acuze forme serioase.

"Nu am absolut nicio problema, poate sa spun ca a fost doar un inceput de raceala. Acum nu mai am absolut nimic! Sunt bine si jucatorii, suntem asimptomatici cu totii. E ca un inceput de raceala la toti, nas infundat si cam atat. Nu stiu exact de unde am luat virusul. Am avut doua cazuri la echipa, Aioani si Corbu... nu-mi dau seama cum am luat. Am repetat testul miercuri, l-am mai facut apoi o data, au iesit pozitive.

Nu stiu ce se va intampla pentru jocul de luni, probabil ca decizia se va lua cat de repede. Daca nu se amana meciul, vor merge antrenorul secund, antrenorul cu portarii si meciul se va juca", a spus Sandoi pentru www.sport.ro.

Au fost probleme din cauza coronavirusului si sezonul trecut la Dinamo-Chindia! Partida din playout nu s-a putut juca dupa ce mai multi jucatori de-ai 'cainilor' au fost infectati.