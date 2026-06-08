Rashford, pe lista unui colos european: clubul oferă 34,5 milioane de lire sterline!

Marcurs Rashford, aflat sub contract cu Manchester United, dar care a evoluat în sezonul trecut la Barcelona, sub formă de împrumut, este dorit de campioana en-titre a Germaniei, Bayern Munchen.

Barca a inclus o opţiune de cumpărare a lui Rashford în contractul său cu Manchester United, care expiră pe 15 iunie, conform presei spaniole. În acest context, Bayern este unul dintre cluburile care monitorizează, în prezent, situaţia englezului, înainte de a acţiona.