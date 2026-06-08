Rashford, pe lista unui colos european: clubul oferă 34,5 milioane de lire sterline!

Marcurs Rashford, aflat sub contract cu Manchester United, dar care a evoluat în sezonul trecut la Barcelona, sub formă de împrumut, este dorit de campioana en-titre a Germaniei, Bayern Munchen.
Barca a inclus o opţiune de cumpărare a lui Rashford în contractul său cu Manchester United, care expiră pe 15 iunie, conform presei spaniole. În acest context, Bayern este unul dintre cluburile care monitorizează, în prezent, situaţia englezului, înainte de a acţiona.
Bavarezii ar fi dispuşi să achite suma de 34,5 milioane de lire sterline cerută de Manchester United pentru jucător. Problemele ar putea apărea însă în ceea ce privește salariul lui Rashford, care se ridică, în prezent, la 325.000 de lire sterline pe săptămână.
În cazul în care această mutare nu va fi posibilă, Bayern Munchen are în vedere şi alţi jucători de la cluburi din Premier League, precum Rio Ngumoha de la Liverpool sau Gabriel Martinelli, jucătorul lui Arsenal.