După ce a retrogradat cu Chindia Târgoviște la finele sezonului precedent, fostul atacant al lui Dinamo a prins un transfer la Universitatea Cluj, cu care a fost aproape de accederea în play-off.

Cele 11 goluri marcate în acest sezon i-au convins pe cei de la FCSB să plătească 300.000 de euro, sumă ce reprezintă clauza de reziliere, astfel că atacantul va juca din sezonul următor la echipa patronată de Gigi Becali.

Sport.ro a luat legătura cu Emil Săndoi (59 de ani), fostul selecționer al naționalei U21 și fostul antrenor de la Chindia Târgoviște, acolo unde l-a pregătit și pe Daniel Popa.

Tehnicianul a vorbit la superlativ despre fostul dinamovist și spune că performanțele acestuia vor fi pe măsura așteptărilor doar dacă antrenorii îi vor pune în valoare calitățile.

Emil Săndoi a dat verdictul despre Daniel Popa: ”Am contribuit la resuscitarea lui”

Daniel Popa, pe care dumneavoastră l-ați antrenat, se pare că se va transfera la FCSB. Este o mutare bună?

Să știi că eu, cât l-am avut la Chindia, chiar dacă el nu venea după o perioadă nemaipomenită din cariera lui... trebuie să recunoaștem, prestațiile pe care le-a avut la Dinamo n-au fost deosebite, dar s-a adaptat foarte repede la stilul nostru de joc și a fost, alături de Neguț, de Florea, unul dintre cei mai importanți jucători.

Venind după o perioadă mai modestă din carieră, a reușit să fie unul dintre marcatorii echipei, chiar a avut un număr de goluri. Și eu am contribuit la resuscitarea lui Daniel, este un jucător de echipă, cu viteză, simț al porții. Nu știu exact dacă este pe profilul FCSB-ului, dar este un jucător de echipă și este un jucător cu care merită încercat.

Daniel Popa se află la ”U” Cluj din iulie 2023, după ce a fost adus liber de contract de la Chindia Târgoviște. Fotbalistul a înscris în sezonul în curs al Superligii 11 goluri în 36 de apariții, la care se adaugă și cinci ”assist-uri”.

Cărui fapt credeți că se datorează evoluțiile sale din ce în ce mai bune?

Este un jucător pe care l-am apreciat foarte mult și îl apreciez în continuare. El are niște calități deosebite, este important să știi să-i pui în valoare calitățile, aici este secretul. Îți dau un exemplu, se tot vorbea despre prestațiile pe care le-a avut Ivan la Craiova, atunci când a fost Ivaylo Petev. Eu chiar am spus la vremea respectivă că poate nu i-au fost fructificate calitățile pe care le are. Deci eu cred că acest lucru contează și foarte, foarte mult de antrenor. Cred că în ultima perioadă, Daniel Popa a și găsit antrenorii care au știut să-i pună în valoare calitățile individuale pe care le are.

”A scăpat și de anumite vicii”

Credeți că a contribuit și faptul că el și-a pus în ordine viața personală?

Fără doar și poate, eu chiar am avut discuții cu el pe tema asta și chiar a fost deschis cu mine de fiecare dată. Mă rog, s-a căsătorit, a și plecat în străinătate. Eu chiar i-am spus, am fost puțin dezavantajat ca antrenor când el a plecat în Coreea de Sud, am pierdut unul dintre cei mai buni jucători la Târgoviște, alături de încă vreo cinci dintre titulari. Chiar am avut o discuție cu el înainte de a pleca și am încercat să-i explic că îi va fi destul de greu să se acomodeze. Eram convins că nu se va acomoda. Dar și-a făcut ordine în viață, a scăpat și de unele vicii pe care le avea înainte. Aici intru în amănunte, nu știu dacă e frumos din partea mea... (n.r. - râde). La asta te refereai?

Da.

Chiar a scăpat de problemele alea și schimbarea a fost iminentă!

De ce erați atât de sigur că nu se va acomoda în Coreea de Sud?

Pentru că nu e ușor să pleci. Să-ți spun ceva. În Coreea de Sud cred că sunt mai mulți jucători decât în România care au calitățile pe care le are el. Deci acolo nu venea cu ceva deosebit, era în tiparul jucătorilor din campionatul respectiv.

Am înțeles.

Atunci nu cred că a luat o decizie bună, dar poate a fost o decizie bună pentru viitor. Poate i-a deschis ochii și mai mult referitor la ce trebuie să facă în continuare cu cariera lui.

Vă mai întreb ceva. Poate face față presiunii?

Să știi că Daniel Popa nu resimte presiunea. Este un avantaj pe care el îl are. Indiferent de joc, de adversar, de miza partidei, el este același. Din punctul ăsta de vedere, sigur nu vor fi probleme.

Înainte de a evolua la Universitatea Cluj, Daniel Popa a mai jucat pentru Dinamo București, FC Botoșani și Daejeon Citizen (Coreea de Sud).

„Cred că orice antrenor își dorește să lucreze cu un jucător ca Daniel Popa. Chiar dacă poate am fost catalogat ca un antrenor defensiv, am reușit să resuscitez jucători precum Daniel Popa, Neguț sau Florea. Au fost golgheteri cu mine” - Emil Săndoi.

Alte date despre Daniel Popa

106 meciuri a strâns Popa în tricoul lui Dinamo, în toate competițiile, reușind să marcheze de 17 ori și să ofere zece pase decisive.

Daniel Popa are un singur meci la naționala U21 a României, cu Danemarca (1-3), în 2016. Atunci a fost introdus de selecționerul Cristi Dulca în ultimele 11 minute ale partidei, în locul lui Alexandru Tudorie.

La acel meci, din echipa României mai făceau parte și jucători precum Andrei Miron, Ionuț Nedelcearu, Claudiu Bumba, Alex Ioniță sau Alexandru Păun.