Anunt SOC la miezul noptii facut de Bergodi dupa infrangerea cu Chindia: "100% imi dau demisia! Am probleme!" 

Cristiano Bergodi a socat cu anuntul facut dupa infrangerea cu Chindia.

Antrenorul italian a anuntat ca isi da demisia de la Craiova, dupa a doua infrangere consecutiva suferita pe teren propriu.

"Nu a fost un meci reusit din toate punctele de vedere, cel mai slab meci pe care l-am jucat. Din pacate, nu stiu ce se intampla, dar sincer, nu aveam nevoie de un pas inapoi. Tot respectul pentru Chindia pentru cum au jucat.

Am avut si noi ocazii in a doua repriza, dar am avut multa confuzie in joc. Eu sunt antrenorul, eu sunt vinovat de acest lucru.

Nu am gasit solutii pentru a intra bine in careu, Andrei Ivan a avut o ocazie foarte buna. Am jucat putin haotic, deloc bine. Trebuia schimbat ceva.

Am avut echipa cu jucatori la un anumit nivel care au lipsit, eram convins ca cine juca, putea sa o faca bine. Vina e a mea, am probleme, vedem ce se intampla in zilele urmatoare. Nu stiu, ma gandesc si sa imi dau demisia, vedem. Eu sunt vinovat, s-a vazut in jocul echipei. La pauza se putea schimba toata echipa, in primul rand, antrenorul.

E bine ca echipa e pe primul loc, nimeni nu spune ca nu merge treaba, ca se intampla ceva. Sunt multumit ca stau pe primul loc baietii.

100% imi dau demisia!", a spus Cristiano Bergodi la finalul partidei.